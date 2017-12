2017-12-07 20:00:00.0

Polizeireport Missachtung der Vorfahrt führt zu Unfall

Ein 49-Jähriger wollte in Odelzhausen nach links abbiegen und missachtete das Vorfahrtsschild. Dabei kommt es zum Unfall.

Als ein 49-jähriger Mann am Dienstag gegen 19 Uhr mit seinem Auto von der Schloßstraße kommend nach links in die Hauptstraße in Odelzhausen fahren wollte, ereignete sich ein Unfall. Laut Polizei hatte er das Verkehrszeichen Vorfahrt gewähren missachten und prallte mit dem Wagen eines 23-Jährigen zusammen, der aus der gegenüberliegenden Lukkaer Straße geradeaus in die Schloßstraße fahren wollte. Durch den Zusammenprall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro, die Beteiligten blieben laut Polizei unverletzt. (AN)