2017-12-15 09:00:00.0

Pötmes Missionare stellen sich in Pöttmes vor

Die Pfarreiengemeinschaft plant eine „Missionarische Woche“ im Februar

Pöttmes Eine „Missionarische Woche“ findet im Februar 2018 in der Pfarreiengemeinschaft Pöttmes statt. Einen Vorgeschmack darauf gibt es am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Dezember, in den Gottesdiensten, in Pöttmes zum Beispiel am Sonntag um 10 Uhr.

Die „Missionarische Woche“ findet vom 16. bis 25. Februar 2018 in der Pfarreiengemeinschaft statt. In Zusammenarbeit mit dem bischöflichen Jugendamt und dem Institut für Neuevangelisierung in der Diözese Augsburg werden in dieser Zeit junge Christen, die gerade das sogenannte „Basical“ durchlaufen, in allen Orten der Pfarreiengemeinschaft Pöttmes die Menschen besuchen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Beim Basical handelt es sich um das christliche Orientierungsjahr der Diözese Augsburg, das jungen Männern und Frauen zwischen 18 und 25 Jahren eine christliche Lebensgestaltung und Spiritualität näherbringen und sie bei ihren beruflichen und existenziellen Entscheidungen begleiten soll.

Außerdem bietet dieses Jahr die Möglichkeit, durch gemeinsames Gebet, das Studieren der Bibel und vieles mehr den persönlichen Glauben zu vertiefen und dem Plan Gottes für das eigene Leben auf die Spur zu kommen.

Vom 16. bis 25. Februar sind dann tägliche Anbetungen, besonders gestaltete Abendmessen und Chorproben mit Edwin Fawcett, einem Musiker aus London, geplant. Dazu kommen besondere Abende, zum Beispiel für die Jugend zum Thema „Reinheitsgebot mit Freibier“ und ein Podiumsgespräch zum Thema „Kirche & Sex“.

Und um auf diese „Missionarische Woche“ hinzuweisen, werden sich diese jungen Menschen an diesem Wochenende in den Gottesdiensten am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Dezember, vorstellen. Der Diözesanjugendpfarrer Florian Markter wird dabei ebenfalls vor Ort sein.