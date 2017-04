2017-04-06 12:08:00.0

Wettbewerb Mit Drachen zum besten Vorleser

Sechs Viertklässler aus dem Wittelsbacher Land treten in Pöttmes zum Kreisentscheid im Vorlesen an. Die Jury entscheidet sich für den Dasinger Clemens Wittkopf Von Michael Kienastl

Es war eine Drachengeschichte mit der Clemens Wittkopf den Kreisentscheid im Vorlesewettbewerb des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnen-Verbands (BLLV) für sich entschied (wir berichteten). Beim Vorlesen aus seinem Lieblingsbuch – „Drachen haben nichts zu lachen“ von Franz Sklenitzka – und einem anschließenden Fremdtext überzeugte der Dasinger Grundschüler die Jury. Die sechs Buben und Mädchen, die am Dienstagnachmittag in Pöttmes lasen, hatten vorher schon einige Hürden gemeistert.

Zuerst haben sie in der eigenen Klasse überzeugt und dann in der eigenen Schule. Danach kamen noch die Zwischenentscheide im Landkreissüden und -norden dazu. Schließlich schafften es jeweils die besten Drei vom Altlandkreis Aichach und dem Altlandkreis Friedberg ins Finale.

Nach einer musikalischen Eröffnung – „Du kannst Büchertürme bauen und in fremde Welten schauen“ – stellten sich die jungen Lesetalente zunächst selbst vor. Von Aufregung war – trotz 200 Zuschauern – nichts zu merken.

Unterstützt von ihren Fans, die mit Plakaten wie „Clemens wird gewinnen“ für Rückhalt sorgten, lasen die Viertklässler schließlich aus ihren Texten vor. Sie brachten ihr Publikum mit Geschichten wie die von der grummeligen Spinne Karl-Heinz, oder der geschrumpften Mathelehrerin vom zwölfjährigen Felix zum Lachen. Drei Minuten lang las jeder der Teilnehmer aus einem selbst ausgewählten Text, anschließend folgten zwei Minuten aus einem unbekannten Buch, „Ein Krokodil taucht ab“ von Nina Rosa Weger. Zittrige Stimmen gab es nicht, alle lasen konzentriert und stellten teilweise zum Beispiel die Stimmen von Drachen oder Spinnen nach. Kaum jemand verhaspelte sich, nur der Name des Mississippi-Alligators Orinoko bereitete leichte Schwierigkeiten. Das Vorlesen der lustigen Krokodils-Geschichte machte den Kindern sichtlich Spaß.

Danach entschied eine neunköpfige Jury über den Gewinner. Unter ihnen war auch Landrat und Schirmherr Klaus Metzger, der vor der Siegerehrung zufrieden darauf hinwies, dass die Entscheidung keine leichte war. In der Jury saß auch der Vorjahressieger Jacob Kramer, dem seine Aufgabe sichtlich Freude bereitete. Zwischenzeitlich wurden Bücher verlost, die von den Raiffeisenbanken gesponsert wurden, auch der Kreisverbandsvorsitzende Peter Burnhauser war in der Jury und überreichte mit Jacob Kramer und Klaus Metzger die ausgelosten Bücher. Und auch alle Finalisten durften sich am Ende über Buchpreise vom Schirmherrn freuen.

Clemens Wittkopf von der Grundschule Dasing überzeugte die Jury schließlich am meisten. Somit kommt der Sieger genau aus der Mitte des Wittelsbacher Landes. Als Belohnung wird seine Klasse Besuch von der Kinderbuchautorin Heidemarie Brosche bekommen. Sie wird aus einem ihrer Bücher vorlesen.

Der BLLV hat den Wettbewerb nun schon zum 28. Mal ausgerichtet, seit 10 Jahren organisiert von Martina Ritzel.