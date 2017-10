2017-10-25 15:00:00.0

Treffen Mit Wattestäbchen gegen Krebs

Aichacher Firmen machen sich über Stammzellenspende schlau. Mitarbeiter fungieren dabei als Multiplikatoren. Von Maria Heinrich

Tamara aus Schrobenhausen spielt leidenschaftlich Volleyball. Sich den Ball zu schnappen und übers Netz zu schmettern, ist im Moment aber kaum vorstellbar für die 20-Jährige. Sie hat Blutkrebs, zum zweiten Mal schon. Eine Stammzellspende könnte sie heilen. Doch bisher hat sie noch keinen passenden Spender gefunden. Tamara ist kein Einzellfall. Laut der Organisation Deutsche Knochenmarkspende (DKMS) erkrankt alle 15 Minuten ein Mensch in Deutschland an Blutkrebs.

Im Landkreis haben sich bisher 13552 Menschen registriert, das sind über zehn Prozent der Bevölkerung – 146 haben schon Stammzellen gespendet. Aber es sollen mehr werden. Firmen aus Aichach machen sich jetzt dafür stark. Darunter sind etwa Zenker, Züblin, Juzo, Sparkasse, Stadt und das Amtsgericht Aichach. Etwa 75 Mitarbeiter informierten sich in den Räumen von Mayer & Söhne Druck- und Mediengruppe am Oberbernbacher Weg. Brigitte Lehenberger betreute die Veranstaltung. Sie engagiert sich seit 15 Jahren ehrenamtlich für die DKMS: „Die Mitarbeiter, die heute da sind, sollen zu sogenannten Multiplikatoren werden“, erklärt sie. „Sie tragen das Thema in ihre Firmen weiter, stellen Infos bereit und räumen mit Gerüchten auf.“ Ein solches wäre zum Beispiel, dass die Stammzellen direkt aus der Wirbelsäule entnommen werden würden. „Wir wissen bis heute nicht, woher das kommt, aber es hält sich hartnäckig“, sagt Brigitte Lehenberger.

ANZEIGE

Es gibt zwei Arten, Stammzellen zu entnehmen. In 80 Prozent der Fälle werden die Stammzellen direkt über das Blut gewonnen. Die andere Möglichkeit ist die Knochenmarkentnahme. Dabei wird unter Vollnarkose ein Knochenmark-Blut-Gemisch aus dem Becken entnommen. Bei Blutkrebs vermehren sich bösartige Blutzellen, die die normale Blutbildung stören. Das kranke Blut kann dann nicht mehr richtig Sauerstoff transportieren oder Infektionen bekämpfen. Wenn alles gelingt, können die gespendeten Stammzellen das Blutsystem des Patienten neu bilden.

Über all das informierte Brigitte Lehenberger die Aichacher Mitarbeiter, die sich anschließend gleich beim Termin als Spender registrierten. Typisierung heißt das. Dazu werden drei Wangenabstriche gemacht. Diese werden dann im Labor auf die genetischen Merkmale untersucht und auf die Übereinstimmung mit einem Patienten überprüft. Brigitte Lehenberger sagt: „Den genetischen Zwilling zu finden, ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.“

Für Tamara aus Schrobenhausen wird nun ein passender Stammzellspender gesucht. Eine Registrierungsaktion gibt es am Samstag, 4. November, von 12 bis 17 Uhr in der Michael-Sommer-Mittelschule in Schrobenhausen. Damit sie bald wieder baggern und pritschen kann.