2017-07-30 15:28:00.0

Aichach-Friedberg Mit Wut im Bauch und Holzstiel in der Hand

Obergriesbacher macht seinem Ärger über Raser im Wohngebiet Luft. Er soll einen faustkeilförmigen Stein auf ein Auto geworfen haben. In Aichach geht Heckscheibe zu Bruch

Die Polizei hat am Wochenende im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg einiges zu tun gehabt. Los ging es schon am Freitagabend in Obergriesbach.

Hier hatte ein 67-jähriger Mann seinem Ärger über Raser in Wohngebieten Luft gemacht. Wie die Polizei berichtet, war ein 23-Jähriger gegen 20.45 Uhr mit seiner AMG-Mercedes-Limousine in dem Wohngebiet unterwegs, als der Wagen von einem Stein an der Motorhaube und an der Windschutzscheibe getroffen wurde. Der Fahrer hielt seinen Wagen an und stieg mit seinen drei Mitfahrern aus, woraufhin sie von dem 67-jährigen Anwohner lautstark beschimpft wurden. Der Mann soll mit einem Holzstiel in der Hand auf der Straße gestanden haben. Laut Polizei wurde das von einem der Mitfahrer mit einem Handy gefilmt. Der 67-Jährige gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass der stark motorisierte Wagen im Wohngebiet gerast sei, weshalb es zur Eskalation gekommen wäre.

Der faustkeilförmige Stein war etwa 20 Zentimeter lang und eineinhalb Kilogramm schwer. Der damit verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

In der Nacht zum Sonntag hat laut Polizei ein unbekannter Täter die Heckscheibe eines in der Werderstraße in Aichach abgestellten Autos eingeschlagen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Aichach zu melden. Das gilt auch für einen Vorfall, der schon etwas mehr als zwei Wochen zurückliegt. Die betroffene Frau hatte den Schaden jedoch nicht sofort bemerkt. Am 12. oder 13. Juli parkte ihr grauer BMW gegenüber des Haupteingangs des Aichacher Krankenhauses? Laut Polizei hat ein Unbekannter den Wagen mit Münchener Kennzeichen zwischen 7.30 und 16.30 Uhr in der Krankenhausstraße beschädigt. Die Anzeigenerstatterin vermutet, dass an ihrem Fahrzeug ein Hinweiszettel angebracht war, da auf der Windschutzscheibe ein Abdruck vorhanden war. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Hinweise nimmt die Aichacher Polizei unter der Telefonnummer 08251/89890 entgegen.

Eindeutiger war für die Polizei hingegen die Situation in Dasing Sonntagmorgen. Weil er Schlangenlinien fuhr ist ein Autofahrer hier gegen 1.40 Uhr einer Polizeistreife in Dasing aufgefallen. Bei der Kontrolle des Fahrers wurde Alkoholgeruch festgestellt. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille, was eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines zur Folge hatte.