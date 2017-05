2017-05-03 17:01:00.0

Treffen Mit dem Goggo bis nach Italien

Oldtimer geben sich ein Stelldichein auf Scherneck. Alle Raritäten sind liebevoll gepflegt

Rehling-Scherneck Das unsichere Wetter am Maifeiertag lockte weniger Oldtimerfans nach Scherneck wie erhofft. Trotzdem waren im Schlosshof und auf dem Vorplatz so einige Raritäten zu besichtigen.

Besonderes Interesse weckte ein kleines rotes Gefährt: ein BMW- Dixi Cabriolet, das die Besucher besonders neugierig inspizierten. Ein Gefährt mit einem Vier-Zylinder-Motor, der mit seinem Hubraum von 700 Kubikzentimetern gerade mal 15 PS auf die Straße bringt. Daneben stand eine weitere Rarität: ein gelb lackierter Porsche S, Baujahr 1967 mit 75 PS, der früher vielfach als Polizeiauto eingesetzt war. Das Modell war sehr gut erhalten mit durchweg Originalteilen. Die Reihe perfekt machte ein grüner Austin A35, Baujahr 1957 mit 34 PS Leistung.

Zu den ausgestellten Fahrzeugen gehörten auch einige sogenannte „Ami-Schlitten“ Fabrikat „Buick“, die mit ihren großen Heckflossen häufig Erinnerungen an die Zeiten mit dem legendären Sänger Elvis Presley wecken.

Nostalgie weckte auch ein sehr seltenes Fahrzeug, das durchs Tor einfuhr: eine sauber gepflegte Balilla, die in den 30er-Jahren vom italienischen Autokonzern Fiat gebaut wurde. Diese gepflegte Limousine in Weinrot mit schwarzen Kotflügeln zog natürlich die Blicke der Oldtimerfans auf sich. Gleiches galt für ein Ehepaar aus Wörtelstetten aus dem schwäbischen Langenreichen in seinem knallroten Goggomobil. Das Gefährt, Baujahr 1967, bezeichneten die Besitzer als sehr zuverlässig. Damit wagten sie vor drei Jahren sogar eine Fahrt nach Italien. Der Zwei-Takt-Motor ähnelt mehr einem Zweirad-Antrieb, denn mit 250 Kubikzentimeter Hubraum und 12,5 PS Antriebsleistung schafft es das Vehikel gerade mal auf eine Geschwindigkeit von 75 Stundenkilometern. Schwierig wird es bei größeren Steigungen, und da kann es schon mal erforderlich werden, dass der Beifahrer aussteigen und ein Stück laufen müsse, gestand der Besitzer, der noch einige andere seltene Oldtimer daheim in der Garage stehen hat. (at)