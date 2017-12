2017-12-29 13:30:00.0

Silvestermenü Mit einem kulinarischen Knall ins neue Jahr

Michi Reich stand für viele TV-Formate vor der Kamera. Zu Silvester verrät der 27-jährige Hobbykoch aus Hörmannsberg Rezepte für ein anspruchsvolles dreigängiges Menü. Von Elisa-Madeleine Glöckner

Mit Böller, Knallfrosch und Rakete halten es die meisten klassisch. Michi Reich bevorzugt ein Feuerwerk der Sinne, um das neue Jahr einzuläuten. „Wir haben da schon mal was vorbereitet“, kokettiert er in der Art und Weise, wie es nur ein richtiger TV-Koch tut. Was Wunder, schaffte es der 27-Jährige doch vor wenigen Wochen ins Finale von „The Taste“, der populären Show von Sat.1. Ein aufregendes Jahr liegt hinter dem Fahrzeugingenieur aus Hörmannsberg. Vor einer Herausforderung steht er auch an diesem Tag: Ein anspruchsvolles Silvestermenü, das gleichwohl „Lieschen Müller“ zaubern kann.

Zunächst sei es wichtig, die Speisenfolge zu bestimmen, meint Reich. „Ich lasse mich von Kochsendungen, von Büchern oder von Zeitschriften inspirieren.“ Beginnen möchte er mit gebeiztem Orangenlachs an einem Salat mit gerösteten Cashewkernen. Bei Zeitdruck ist Vorbereitung alles. Den Fisch könne man einige Tage vorher präparieren: „Zur Hälfte Zucker, zur Hälfte Salz, dazu Dill und etwas Orangenabrieb mischen, anschließend den Lachs damit vakuumieren“, fasst der 27-Jährige zusammen. Alternativ lasse sich das gute Stück in Frischhaltefolie packen. Das Grün peppt der Hobby-Koch mit Mango auf, die er in feine Streifen schneidet. Abgerundet wird mit einem Dressing auf Basis von Honig, Senf und Orangensaft. Ausgarniert kann der erste Gang nun auf den Tisch.

„Für mich ist Kochen sehr viel Logistik“, sagt Reich. Die Küche hat er fest im Griff: Auf dem Herd brutzelt es, im Ofen dampft es, im Thermomix rüttelt es. Das sei nicht immer so gewesen, scherzt Mama Gudrun. „Bei seinen ersten Versuchen hat es chaotisch ausgesehen“, bekräftigt sie lachend. Mittlerweile beherrscht ihr Sohn die Kunst, Dinge gleichzeitig zu erledigen und vorauszuplanen – ein Meister der Mehrfachbelastung. Er wiegelt ab. „Man kann sich das aneignen.“

Beim Thema Hauptspeise hat sich der Hobbykoch für einen Rehrücken mit Haselnusskruste entschieden. Dazu reicht er Selleriepüree und eine fruchtige Portweinsoße. Das Fleisch wird gesalzen und mit Kräutern angebraten. Auf der benachbarten Herdplatte schwitzen Rosenkohlröschen in Butter. „Vanille, Zimt, Lebkuchengewürz: Das Reh verträgt viel“, erklärt Reich. Bei 80 Grad geht es in den Backofen.

Du bist, was du isst – diese Philosophie hat Michi Reich von seinen Eltern übernommen. „Ernährung hat bei uns einen großen Stellenwert“, betonen Mutter und Sohn. „Es ist wichtig, zu wissen, was man seinem Körper zuführt und woher es stammt.“ Das beziehe sich auf Fleisch ebenso wie auf Gemüse.

Der Ablaufplan ist eng getaktet, das Püree inzwischen fertig. Reichs Liste sieht die Zubereitung der Soße vor. Er dünstet Zwiebeln an, löscht mit Portwein ab und lässt die Jus einkochen. „Das wiederhole ich zwei Mal, gebe den Wildfond zu und binde die Soße ab.“ Für das Anrichten nimmt sich der Fahrzeugingenieur ähnlich viel Zeit wie für das Kochen selbst. Mit großer Sorgfalt, ab und an auch mit Pinzette, komponiert er die Zutaten zu einer kulinarischen Landschaft. An diesem Punkt lässt Reich gar einen Tick durchblicken: seine Leidenschaft für Teller. „Wie Frauen Klamotten, könnte ich Teller shoppen“, flachst er. Ein schönes Exemplar kann seiner Ansicht nach ein Essen um 100 Prozent aufwerten.

Ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende. Für Michi Reich zählt es jedenfalls zu den besonderen. Er wurde zum Meister der Hobbyköche und rang um den Titel bei The Taste. Doch war 2017 auch ein anstrengendes Jahr. „Vier Wochen Aufzeichnung von früh bis spät“, erinnert er sich an den Mai, als er bei The Taste durchgehend Leistung bringen musste. Mama Gudrun stimmt nickend zu. Sie legt letzte Hand ans Dessert, ein Honig-Walnuss-Parfait. Zimt-Crumble sorgt für ein knuspriges Erlebnis auf der Zunge, Gewürzbeeren für die säuerliche Note. Verschiedene Konsistenzen und Geschmäcker sollten sich in den Speisen wiederfinden – auch etwas, das Reich bei The Taste gelernt hat. Fünf Minuten nimmt das „Finalisieren“ des Parfaits in Anspruch. Michi assistiert.

Wie Mutter und Sohn die letzte Party im Jahr verbringen? Getrennt. Doch finden sie spätestens am Neujahrstag wieder zusammen. Da hat Gudrun Geburtstag. Gefeiert wird das übrigens mit einem Menü.

Gebeizter Orangen-Lachs

Zutaten

(300g frisches Lachsfilet mit Haut, 100g Salz, 100g Zucker, 2 Bio-Orangen, ½ Bund Dill, 1 Pkg. Mischsalat, 1 Mango, 1 Bund Radieschen, 1 Gurke, 100g Cashewkerne, 1 EL Honig, 1 EL mittelscharfer Senf, 100ml Sonnenblumenöl)

Zubereitung

Für den gebeizten Lachs Zucker, Salz, den Abrieb der Orangen und gehackten Dill in einer Schüssel mischen. Die Mischung auf der Fleischseite des Lachs’ verteilen und fest mit Frischhaltefolie einpacken. Den Lachs in einer Form für zwei Tage in den Kühlschrank stellen.

Aus dem Saft der Orangen, dem Senf, Honig und Öl mit Schneebesen ein Salatdressing herstellen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Mango würfeln und die Gurke mit dem Sparschäler in lange „Nudeln“ schneiden. Die Radieschen in dünne Scheiben hobeln. Die Cashewkerne in einer Pfanne bei mittlerer Hitze goldbraun anbraten und anschließend grob hacken. Alle Komponenten in das Dressing geben und marinieren. Kurz vor dem Anrichten den Mischsalat unter den Salat mischen. Den Lachs mit einem scharfen Messer entgegengesetzt zur Faser in hauchdünne Scheiben schneiden. Den Salat auf den Teller anrichten und die Lachsscheiben zu Rosen drapiert dazwischensetzen. Nach Belieben kann dazu Baguette serviert werden.

Rehrücken mit Haselnusskruste

Zutaten

(600g Rehrücken, 100g Butter, 1 Eigelb, 25g frischer Majoran, 80g Haselnüsse, 30g Semmelbrösel, 1 Sellerieknolle, 1 Kartoffel (mehlig), 1l Milch, 2 EL Crème fraîche, 1 Zwiebel, 200ml Portwein, 500ml Wild-Fond, 100g Brombeeren, 1 Msp. Lebkuchengewürz, 1 TL Speisestärke, 500g Rosenkohl, 1EL Butter, Chilisalz)

Zubereitung

Für das Selleriepüree den Sellerie und die Kartoffel jeweils schälen und in Würfel schneiden. Die Würfel in einem Topf in Milch weich garen. Anschließend die Milch abgießen und die weichen Sellerie- und Kartoffelwürfel mit einem Pürierstab fein pürieren. Mit Crème fraîche, Salz und Pfeffer abschmecken. Das Püree kann auch schon am Vortag zubereitet werden und zum Menü in einem Topf wieder erhitzt werden.

Für die Haselnusskruste die Haselnüsse hacken. Die Nüsse zusammen mit gehacktem Majoran, Butter, Semmelbröseln, dem Eigelb, Salz und Pfeffer mit einer Gabel zu einer Masse verarbeiten. Diese in einen Gefrierbeutel geben, flach darin verteilen (hier kann ein Nudelholz zur Hand genommen werden) und im Kühlschrank bis zur Verwendung lagern.

Den Rehrücken von Sehnen befreien und portionieren. Mit Salz würzen. In einer Pfanne den Rehrücken mit einem Tropfen Öl von allen Seiten jeweils zwei bis drei Minuten anbraten. Auf das angebratene Fleisch die Kruste geben und in den Backofen auf den Gitterrost (mittlere Schiene) bei Grillfunktion geben, bis die Kruste goldbraun ist. Dann den Ofen ausschalten, die Türe öffnen und das Fleisch fünf Minuten ruhen lassen. Wer sich beim Garpunkt unsicher ist, einfach mal anschneiden. Reh darf gerne medium-rare gegessen werden. Wer’s lieber ein bisschen mehr durch hat, im Backofen bei geschlossener Tür noch ein paar Minuten garen lassen.

In der Pfanne mit dem Bratensatz die fein gewürfelte Zwiebel mit einem Tropfen Öl glasig anschwitzen. Mit Portwein ablöschen und etwas einreduzieren lassen. Dann den Wildfond zugeben und auf die Hälfte einkochen lassen. Um die Soße abzubinden, die Stärke mit etwas Wasser oder Portwein anrühren und in die Pfanne geben (alternativ Soßenbinder verwenden). Nun die halbierten Brombeeren und das Lebkuchengewürz zugeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Für Profis: Natürlich kann der Wildfond aus den Rehknochen auch selbst hergestellt werden. Die einfachere und schnellere Variante ist mit gekauftem Fond, z.B. von Lacroix.

Die ganzen Rosenkohlröschen waschen und halbieren. In einer Pfanne mit der Butter die Röschen auf der Schnittfläche bei mittlerer Hitze circa fünf Minuten braten. Anschließend die Röschen wenden, zwei Min braten, mit Chilisalz würzen.

Zum Anrichten eine Spur aus Selleriepüree auf den Teller geben. Den Rehrücken in portionierten Stücken auf einen Soßenspiegel setzen und den gebratenen Rosenkohl herum verteilen

Honig-Walnuss-Parfait

Zutaten

(Für das Parfait: 160g Zucker, 120g grob gehackte Walnusskerne, 4 Eigelbe, 50g Honig, ½ Vanilleschote, 200ml Milch, 300 ml Sahne; Für den Zimt-Crumble: 40g Butter, 80g Mehl, 40g Zucker, ½ TL Zimt; Für die Gewürzbeeren: 300g gemischte Beeren, 200 ml Rotwein, 50g Zucker, 1 Vanilleschote, 1 Prise Zimt, 3 Kapseln Kardamom, 2 Streifen Orangenschale, 1 Scheibe Ingwer)

Zubereitung

In einem Topf 80g Zucker schmelzen und die gehackten Walnüsse zugeben. Die Nüsse karamellisieren. Dann auf ein Backpapier zum Auskühlen geben. Eigelb mit Honig und dem restlichen Zucker in einer Schüssel schaumig schlagen. Die Vanilleschote längs aufschneiden, mit der Milch in einen Topf geben und aufkochen. Dann vom Herd nehmen und die heiße Milch unter Rühren langsam in die Eier-Zucker-Masse gießen. Die Masse zurück in den Topf geben und unter ständigem Rühren erhitzen, bis sei leicht angedickt ist. Nun die Creme in einem kalten Wasserbad kalt schlagen. Im Kühlschrank vollständig erkalten lassen.

Die Sahne steif schlagen und zusammen mit den Walnusskrokant unter die Eiercreme heben. Die Masse in eine Parfaitform füllen und über Nacht gefrieren lassen. Für den Crumble die Butter schmelzen. Alle Zutaten mit den Händen zu Streuseln kneten.

Auf ein Backblech mit Backpapier geben und im Backofen goldgelb backen. Für die gemischten Beeren (Brombeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, aus der Tiefkühltruhe) den Zucker in einem Topf schmelzen und mit Rotwein ablöschen. Die Gewürze zugeben und den Sud auf ein Drittel einköcheln lassen. Die Stärke mit etwas kaltem Wasser anrühren und den Sud sämig abbinden. Den Topf vom Herd nehmen und die Beeren zugeben. Das Parfait in dicke Scheiben schneiden, jeweils eine Scheibe mit den Beeren und dem Crumble auf den Teller geben und mit Johannisbeeren, Minzblättern und Puderzucker garnieren.