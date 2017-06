2017-06-14 11:16:00.0

Fronleichnam Mit welchen Tricks der Blumenteppich in Inchenhofen hält

Aufwendig geschmückte Altäre entlang des Prozessionsweges gehören zur Tradition an diesem christlichen Feiertag. Wie der Schmuck nicht verweht wird Von Gerlinde Drexler

Die prachtvollen Blumenteppiche vor den Altären sind an Fronleichnam alljährlich ein optischer Höhepunkt. Mit Blumen werden auf Straßen oder am Weg Bilder mit kirchlichen Motiven gestaltet. Eine alte Tradition, die nicht mehr in allen Gemeinden gepflegt wird. Der Frauenbund in Inchenhofen gestaltet seit rund fünf Jahren den Blumenteppich vor dem Altar an der Schule. Sie ist eine der vier Stationen bei der Fronleichnamsprozession.

Sie ist der Mittelpunkt des Fronleichnamsfestes. Sie versinnbildlicht gelebtes bayerisches Christentum. Dazu gehören auch die aufwendig geschmückten Stationsaltäre, an denen die Prozessionsteilnehmer auf ihrem Weg Halt machen.

ANZEIGE

Schon mit zehn oder zwölf Jahren habe sie mit einer Mädchengruppe den Blumenteppich vor einem der Altäre geschmückt, erinnert sich Maria Stippl. „In der Pubertät löste sich die Gruppe auf“, erzählt die Inchenhoferin. Sie leitet heute die Gruppe drei beim Frauenbund Inchenhofen. Eine Gruppe, der vor allem die 30- bis 50-Jährigen der Pfarrei angehören.

Vor etwa fünf bis sechs Jahren griff die Gruppe die alte Tradition wieder. Seitdem gestaltet sie jedes Jahr den Blumenteppich vor dem Altar an der Schule. Die Motivwahl ist eine der ersten Hürden, die genommen werden müssen. Stippl erklärt: „Es soll etwas mit der Kirche zu tun haben.“ Dieses Jahr hat sich die Gruppe für ein Herzmotiv entschieden, bei dem auch ein Kreuz seinen Platz bekommen soll. Wo genau der sein wird, wird die Gruppe kurzfristig entscheiden. „Vielleicht oberhalb des Herzens“, überlegt Stippl.

Die eigentliche Arbeit, das Auslegen des Motivs, dauert etwa zwei Stunden. Wie bunt es wird und welche Blumen zum Einsatz kommen, hängt von der Jahreszeit ab. Stippl formuliert es so: „Wir nehmen, was der Garten hergibt.“ Wobei in den Gärten inzwischen nicht mehr so viel wächst wie früher. Die Zeiten, als es überall noch die typischen Bauerngärten mit vielen Blumen gab, seien vorbei, bedauert die Gruppenleiterin. „Viele haben nur noch Sträucher.“

Am Anfang hätten sie die ganze Ortschaft abgegrast und nach Blumen gefragt, erzählt Stippl. Heute sprechen sich die Gruppenmitglieder ab, wer was mitbringt. Außerdem gebe es nach wie vor ein paar Mütter der älteren Generation, die noch Blumen haben und diese bereitwillig zur Verfügung stellen, erzählt die Leiterin schmunzelnd.

Heuer kann sie jahreszeitbedingt auf eine reiche Auswahl zurückgreifen. Das ist nicht jedes Jahr gleich. „Wir hatten schon Jahre, da mussten wir knabbern, um etwas zusammenzubringen.“ Besonders dann, wenn Fronleichnam, das immer zehn Tage nach Pfingsten gefeiert wird, auf einen sehr frühen Termin fällt.

Wie aber funktioniert es nun, dass alle Blumen so arrangiert werden, dass sie ein stimmiges Bild ergeben? Die Frauen zeichnen das Motiv auf einer hölzernen Unterlage vor, damit sie es dann sauber mit Blumen auslegen können.

Die eigentliche Herausforderung besteht darin, dass der fertige Blumenteppich nicht verweht werden kann. Gegen 7.30 Uhr werde am Donnerstag der Altar aufgebaut, so Stippl. Bis die Fronleichnamsprozession vor der Schule ankommt, dauert es etwa zwei Stunden. Die Schule ist die dritte Station, an der der Zug Halt macht.

Hier gibt es einen Trick: Den Blumenteppich gestalten die Frauen schon am Vortag. Dabei tauchen sie jede einzelne Blüte in Kleister. So haften sie nun gut auf der Unterlage. Mit Grasschnitt oder schwarzer Erde wird der Blumenteppich aufgefüllt. Schwarze Erde gebe einen guten Kontrast, weiß Stippl aus Erfahrung. Und auch, dass Weinblätter als Abschluss besonders gut befestigt werden müssen. Die Gruppenleiterin sagt: Kleben die nicht gut, gebe es am nächsten Tag ein böses Erwachen.