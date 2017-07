2017-07-14 11:13:00.0

Sielenbach Modellflughafen in Sielenbach kann kommen

Ausweisung des Sondergebiets beim Weiler Raderstetten nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Allein das Vogelschutzgutachten dauert ein ganzes Jahr

Relativ zügig verlief die Sitzung des Gemeinderates in Sielenbach vor der diesjährigen Sommerpause. Endlich abgeschlossen wurde dabei auch das langwierige Thema „Sondergebiet Modellflughafen“, der sich in Richtung Raderstetten befindet. Wie Bürgermeister Martin Echter berichtete, hätten die Vogelzählungen und Vogelschutzgutachten ein komplettes Jahr in Anspruch genommen. Da nichts Auffälliges bekannt wurde, sei nun alles unter Dach und Fach, so Echter weiter. Der Gemeinderat stimmte dem Flächennutzungsplan und dem Bebauungsplan mit Grünordnungsplan einstimmig zu. Die Kosten des Bebauungsplanes trägt der Modellflugclub. Der Bau einer Gemeinschaftshalle, die von mehreren Ortsvereinen als Unterstellplatz genutzt werden wird, wurde schon vor längerer Zeit verabschiedet. Der Gemeinderat stimmte nun der Auftragsvergabe der Beton- und Stahlbetonarbeiten in Höhe von etwa 50000 Euro zu.

Ebenfalls war in einer vorausgegangenen Sitzung beschlossen worden, dass die Gemeinde versucht, die Sanierung der Ortsverbindungsstraße von Tödtenried nach Unterschröttenlohe in dem sogenannten Eler-Programm, ein Förderprogramm für ländliche Entwicklung, zu platzieren und genehmigt zu bekommen.

Hier hat nun ein Ortstermin mit einem Vertreter der Direktion Ländliche Entwicklung stattgefunden, bei dem einige Fotos gemacht wurden. Martin Echter merkte an, dass die Zusage des Förderprogramms lange dauern könne und als Entscheidungsgrundlage einige Unterlagen eingereicht werden müssten. Zunächst werde in einem Auswahlverfahren entschieden, ob das Projekt die Voraussetzungen für das Eler-Programm erfüllt. Danach müssen weitere Bedingungen erfüllt werden, damit eine Förderung von maximal 40 bis 45 Prozent der Bruttokosten ausgeschöpft werden könnte. Der Gemeinderat entschied, das Projekt für das nächste Auswahlverfahren im September 2017 zu melden.

Der Bau des neuen Kindergartens bei der jetzigen Kinderkrippe in Sielenbach verläuft auch nach Plan. Demnächst stehen die Vergabe der Innentüren und die Farbgebung der Außenfassade des Gebäudes an. In Bezug auf die Farbgebung wird ein Malerbetrieb drei größere Farbmuster anfertigen, die dem Rat zur Abstimmung vorgelegt werden. Einstimmig wurde auch die Auftragsvergabe für eine Videobefahrung und Spülung des Hauptkanals von der Schwaigstraße bis zum Rückhaltebecken bei der Kläranlage beschlossen. Grund dafür ist ein möglicher Rückstau bei starken Regenfällen. Eventuell sind Sanierungen erforderlich.

Froh ist die Gemeinde auf den endgültigen Förderbescheid für den Breitbandausbau im Hauptort Sielenbach mit den Ortsteilen Schafhausen, Gollenhof, Schönberg, Morabach und Heilbach. Da Sielenbach den Höfebonus bekommen hat, konnte die Gemeinde die Zusage für die maximale Förderung von 80 Prozent erhalten. Der Bescheid der Regierung wurde aufgrund einer Ermächtigung durch das Finanzministerium nun erteilt und beträgt 440000 Euro. Der Auftrag war im Vorfeld vergeben worden. Mit dem Baubeginn ist nach den Sommerferien zu rechnen, hieß es.