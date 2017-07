2017-07-23 16:25:00.0

Polizei Mopedfahrer streift Radler und wird schwer verletzt

Bei Unterbernbach kommt 16-Jähriger nach einer Berührung mit dem Radfahrer im Gegenverkehr von der Straße ab und überschlägt sich mehrfach. Der Radler wird nur leicht verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 16-jähriger Mopedfahrer bei einem Unfall am Samstag bei Unterbernbach (Markt Kühbach) erlitten. Ein Radfahrer wurde ebenfalls verletzt, jedoch nur leicht. Wie die Polizei berichtet, war der 16-Jährige gegen 14.45 Uhr vom Kühbacher Ortsteil Stockensau in Richtung Unterbernbach unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er laut Polizei aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er einen 30-jährigen Radler, der in einer Gruppe von hintereinanderfahrenden Rennradfahrern unterwegs war. Der Mopedfahrer kam dadurch von der Straße ab und überschlug sich mehrmals im angrenzenden Straßengraben. Er wurde schwer verletzt, der Radfahrer leicht. An dem Moped entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. (bac)