2017-07-05 11:10:14.0

Aichach-Friedberg Motorradfahrer knallt mit voller Wucht gegen Leitplanke

Ein 24-Jähriger schlittert bei einem Unfall zwischen Sielenbach und Tödtenried samt Fahrzeug 15 Meter über den Asphalt. Er wird dabei schwer verletzt.

Schwere Verletzungen hat ein 23-jähriger Motorradfahrer am Dienstagabend bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2338 zwischen Sielenbach und Tödtenried erlitten. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 20.15 Uhr in Richtung Tödtenried unterwegs. Kurz vor dem Weiler Morabach setzte er zum Überholen an. Weil Gegenverkehr kam, brach er das Manöver ab. Dabei verlor er allerdings die Kontrolle über sein Motorrad.

Das Fahrzeug fiel auf die Seite, schlitterte etwa 15 Meter über den Asphalt und prallte mit enormer Wucht gegen die rechte Leitplanke. Dabei wurde es komplett zerstört. Die Polizei schließt eine Fremdbeteiligung nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen aus. Sie geht von einem Bremsfehler des 24-Jährigen aus. Ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. jca