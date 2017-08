2017-08-16 18:51:00.0

Aichach-Unterschneitbach Motorradfahrer kollidiert mit Traktor: 44-Jähriger schwer verletzt

Ein 44-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall schwer verletzt. Laut Polizei hatte ein Traktorfahrer ihn übersehen und stieß mit ihm zusammen.

Mehrere Verletzungen im Bereich des Rückens erlitt ein 44-jähriger Motorradfahrer am Montag bei einem Unfall nahe des Aichacher Stadtteils Unterschneitbach. Der Mann war mit einem Traktor kollidiert.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein Landwirt mit seinem Traktor samt Anhänger gegen 16.50 Uhr von einem Feld auf den Schneitbacher Weg in Richtung Unterschneitbach. Dabei übersah er das Motorrad, das in Richtung Aichach fuhr. Der Motorradfahrer prallte daraufhin frontal gegen das linke Hinterrad des abbiegenden Traktors und zog sich die schweren Verletzungen zu. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Augsburg geflogen werden. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von circa 11000 Euro. (ull)