2017-06-19 20:05:00.0

Friedberg-Derching/Affing Motorradfahrer kollidiert nach Überholmanöver mit Auto

Ein 44-jähriger Motorradfahrer wurde nahe Frechholzhausen (Affing) beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag beim Affinger Ortsteil Frechholzhausen mit einem Auto kollidiert, wie gestern bereits kurz berichtet.

Motorradfahrer überholt, obwohl Strecke nicht einsehbar war

Laut Friedberger Polizei fuhr der 44-jährige Motorradfahrer aus dem nördlichen Landkreis mit seiner schweren „Ducati Monster“ im Bereich des Friedberger Stadtteils Derching auf der Frechholzhauser Straße Richtung Frechholzhausen hinter einem Auto her. Nach Angaben der Polizei überholte er zu Beginn einer Kuppe, rund 400 Meter vor einem Wald, diesen Wagen mit hoher Geschwindigkeit, obwohl der Gegenverkehr und die Strecke für ihn nicht einsehbar waren.

Rentner biegt von Feldweg auf Straße und unterschätzt Tempo des Motorrads

Gleichzeitig bog ein 81-jähriger Rentner mit seinem Auto von einem Feldweg am Waldrand nach rechts auf die Straße ab, in die er sich nach Angaben von Zeugen vorsichtig hineintastete. Der Rentner unterschätzte laut Polizei wohl die hohe Geschwindigkeit des Motorradfahrers. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Wagen.

Der Motorradfahrer wurde gegen die Windschutzscheibe und auf die Straße geschleudert. Sofort kümmerten sich Ersthelfer um den verletzten Motorradfahrer, der in das Krankenhaus Friedberg eingeliefert wurde. Am Motorrad entstand mit rund 8000 Euro Totalschaden, am Auto 2000 Euro. (AN)