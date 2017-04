2017-04-10 18:50:00.0

Polizeireport Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Aichacher Motorradfahrer gerät im Friedberger Stadtteil Haberskirch in einen Unfall. Er war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Ein Motorradfahrer aus Aichach ist bei einem Unfall im Friedberger Stadtteil Haberskirch schwer verletzt worden. Eine 46-Jährige wollte am Sonntag mit ihrem Auto in die Unterzeller Straße abbiegen. Der Motorradfahrer fuhr laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortschaft, versuchte dem abbiegenden Auto auszuweichen und prallte dabei gegen eine Zaunsäule. Das Motorrad stieß gegen das Auto. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 9000 Euro. Der 30-Jährige wurde mit einem Hubschrauber ins Klinikum gebracht. (AN)