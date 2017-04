2017-04-09 20:37:00.0

Friedberg/Dasing Motorradfahrer überholt aggressiv auf B 300 und bedroht Autofahrer

Die Polizei fahndet nach einem Motorradfahrer. Er überholte erst riskant auf der B300 und drohte dann auch noch einem Autofahrer.

Extrem aggressiv verhielt sich ein Motorradfahrer am Freitagabend – nun fahndet die Polizei nach ihm. Was war passiert? Am Freitag, 20.10 Uhr, hatte ein Autofahrer auf der B300 zwischen Dasing und Friedberg nach dem Überholverbotsende bei Höbstl einen Bus überholt.

Nach dem Einscheren wurden beide Fahrzeuge von einem Motorradfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Der Mann drehte sich dann laut Polizei um, zeigte dem Autofahrer den ausgestreckten Mittelfinger und fuhr schnell weiter. Am Ortsbeginn von Friedberg wartete er trotz grüner Ampel am rechten Straßenrand auf den Wagen, setzte sich mit seinem Motorrad vor ihn und bremste grundlos bis zum Stillstand ab, so die Polizei weiter. Er stieg ab und baute sich vor dem Auto auf. Wild gestikulierend forderte er den Fahrer auf, an den Straßenrand zu fahren, und drohte ihm mehrmals mit geballter Faust.

ANZEIGE

Der Autofahrer ließ sich aber auf keine Konfrontation ein und fuhr weiter. Im weiteren Verlauf überholte der Motorradfahrer den Wagen noch zweimal (das letzte Mal auf Höhe der Aral-Tankstelle) und bremste diesen bis zum Stillstand ab, sodass es in der Fahrzeugkolonne fast zu Auffahrunfällen gekommen wäre.

Jedes Mal baute sich der Motorradfahrer vor oder neben dem Auto auf und drohte dem Fahrer Schläge an. Daraufhin machte sich der Fahrer auf den Weg zur Polizeiinspektion Friedberg. Der Motorradfahrer folgte ihm zunächst, als er das Vorhaben erkannte, machte er sich aber aus dem Staub.

Zeugen oder andere genötigte Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizei Friedberg, Telefon 0821/323-1710, zu melden. Der mit einer rot-weißen Kombi und schwarzem Helm ausgestattete Motoradfahrer war mit einem rot-weißen Motorrad, Kennzeichen FDB-PA, unterwegs. (kru)