2017-07-09 19:43:00.0

Unfall bei Bachern Motorradfahrer und seine Sozia bei Unfall verletzt

Zu schnell in die Rechtskurve fuhr ein Motorradfahrer zwischen Bachern und Ottmaring. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Auto zusammen.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstagvormittag gegen 10.45 Uhr zwischen Ottmaring und Bachern. Ein 32-jähriger Motorradfahrer befuhr mit seiner 30-jährigen Sozia, die Staatsstraße 2379 von Ottmaring kommend in Richtung Bachern. Der Motorradfahrer fuhr den Angaben nach zu schnell in die Rechtskurve, kurz vor Bachern. Dabei geriet laut Polizei immer weiter auf die Gegenfahrbahn. Auf Höhe der Abzweigung nach Rohrbach erkannte der Fahrer des Motorrades einen Pkw im Gegenverkehr und versuchte noch in die Abzweigung in Richtung Rohrbach auszuweichen. Der Pkw-Fahrer, der in Richtung Ottmaring fuhr, konnte den entgegenkommenden Motorradfahrer erst sehr spät sehen, da ein Maisfeld ihm die Sicht in die Kurve versperrte. So war es dem Pkw-Fahrer nicht mehr möglich rechtzeitig auszuweichen. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zum frontalen Zusammenstoß. Der Motorradfahrer und seine Sozia stürzten in eine Wiese, dabei wurde die Sozia schwerer verletzt, der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, so berichtet die Polizei. Beide wurden ins Zentralklinikum Augsburg gebracht. Der 20-jährige Pkw-Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro.