2018-01-04 15:00:00.0

Musik Multitalent mit Ambitionen

Michelle Luu aus Kissing spielt Querflöte, malt und spricht vier Sprachen. Kürzlich erhielt die 16-Jährige das Schülerstipendium „Talent im Land“. Für die Zukunft nimmt sie sich viel vor. Von Heike Scherer

Das Interesse an Musik war bei Michelle Luu schon früh ausgeprägt. Im Alter von fünf Jahren begann die heute 16-Jährige mit Blockflötenunterricht. Mit acht Jahren wechselte die Kissingerin von der Block- auf die Querflöte. Luu besucht die Abschlussklasse der Realschule in Mering. Das vergangene Schuljahr hat sie mit einem Notendurchschnitt von 1,2 abgeschlossen. Sie zeichnet, schreibt eigene Geschichten und spricht vier Sprachen.

Kürzlich bewarb sie sich bei „Talent im Land – Bayern“ auf ein Schülerstipendium des bayerischen Kultusministeriums und der Robert-Bosch-Stiftung. „Ich musste einen Online-Antrag ausfüllen, Zeugniskopien und ein Lehrergutachten beifügen“, erzählt Michelle. Einen Monat später erhielt sie eine Einladung zum Gespräch nach München und drei Tage später die schriftliche Zusage des Stipendiums per Post.

ANZEIGE

Von 250 Bewerbern erhielten am Ende nur 50 Schüler ein Stipendium, erinnert sie sich. Nun bekommt sie bis zum Abitur einen monatlichen Bildungszuschuss aus dem Fonds, der begabte Schüler fördert, deren Lebensverhältnisse eine problemfreie schulische Laufbahn gefährden. Neben einem besonderen Talent in den Bereichen Sport, Musik, Kunst oder Naturwissenschaften müssen die Schüler Ausdauer, Zielstrebigkeit, soziales Engagement und sehr gute schulische Leistungen aufweisen.

Mit anderen Stipendiaten fuhr sie im Rahmen eines Wochenendes nach Füssen, bei dem die Teilnehmer das Schloss Neuschwanstein besichtigten und Übungen zu Teambildung absolvierten.

Sie liebt Filmmusik, wagt sich aber auch an klassische Stücke heran

Alle zwei Wochen nimmt die Schülerin eine Stunde Querflötenunterricht. Ihre Lehrerin Andrea Paska erklärt: „Michelle hat viel Freude beim Spielen und liebt es, herausgefordert zu werden. Sie ist fleißig und ich unterrichte sie gerne.“ Michelle spielt Stücke aus den Harry-Potter-Filmen, aus „Die Schöne und das Biest“ oder „Der Herr der Ringe“ und wird von ihrer Lehrerin am Klavier begleitet. Ihr Lieblingsstück sei immer das Stück, das sie gerade einübe, erklärt Michelle. Zurzeit sind es die Sonaten in D-Dur von Johann Baptist Vanhal oder in G-Dur von James Hook. Besonders gerne spielt sie Filmmelodien, wagt sich aber auch an klassische Stücke heran, die ihre Lehrerin für sie aussucht.

Michelle blickt schon weit in die Zukunft. Sie möchte nach dem Realschulabschluss die Fachoberschule in Friedberg besuchen und zusätzlich gerne Spanisch lernen. Nach dem Abitur plant sie, Deutsch und Geschichte auf Lehramt zu studieren. Eventuell wolle sie noch Französisch oder Englisch wählen. Neben der Musik liest die redegewandte Schülerin Fantasy-Romane, schreibt Fan-Fictions und malt Porträts mit Bleistift, Buntstiften oder Aquarellfarben. Sie spricht Englisch, Deutsch, Französisch und Chinesisch – ihre Muttersprache.

Neben ihren vielseitigen Talenten soll dennoch die Musik weiterhin eine wichtige Rolle in ihrem Leben einnehmen.

Stipendium Talent im Land

„Talent im Land – Bayern“

Seit 2005 gibt es das Schülerstipendium für Bildungschancen „Talent im Land – Bayern“ unter der Schirmherrschaft des bayerischen Kultusministeriums und der Robert-Bosch-Stiftung. Mehr als 400 begabte Schüler in Bayern haben eine Förderung erhalten. Unterstützung erhalten Schüler, die aufgrund von sozialen oder wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Elternhaus die Schule kaum absolvieren können. Neben monatlichen Fördergeldern werden Seminare und Studienfahrten angeboten.

Bewerbung

Bewerben können sich Jugendliche, die mindestens die achte Klasse besuchen und die Schule mit dem Abitur oder der Fachhochschulreife beenden möchten. Bewerbungen können bis Ende Juni 2018 eingereicht werden. (hese)

Informationen im Internet unter www.til.bayern.de.