2017-01-17 17:05:00.0

Neujahrskonzert Musikalischer Start ins neue Jahr in Inchenhofen

Das Marktorchester Aindling und die Chorgemeinschaft Rehling spielen in Leahad. Dekan Stefan Gast spricht von „Stunde der Muse“.

Trotz sehr winterlicher Straßenverhältnisse fanden viele ortsansässige und vor allem auswärtige Besucher vergangenen Sonntagnachmittag den Weg in die Wallfahrtskirche zum heiligen Leonhard in Inchenhofen, um dem Neujahrskonzert des Marktorchesters Aindling zu lauschen. Unterstützt wurden die Musiker in diesem Jahr auch von der Chorgemeinschaft Rehling unter Leitung von Dina Tiljak-Schmoll. Sonnenstrahlen tauchten den noch weihnachtlich geschmückten barocken Kirchenraum in fast mystisches Licht, in dem die Bläserklänge und Melodien ihren Klang entfalten konnten.

Bereits im vierten Jahr in Folge besuchte das Marktorchester Aindling unter Leitung von Peter Weber, vor allem auch mit seiner Bläserjugend, ein Neujahrskonzert in Inchenhofen. Nach einem spritzig fulminanten Einstieg mit einem Ausschnitt aus der Feuerwerksmusik von G.F. Händel begrüßte Hausherr Dekan Stefan Gast die zahlreichen Besucher zu einer „Stunde der Muse, Melodien und Klänge, die in unser Herz eindringen können.“ Im Wechsel präsentierten sich Marktorchester, Vororchester, Sax-Quartett und Chorgemeinschaft mit ihren Stücken. Wirkten die Stimmen der etwa 20 Sängerinnen und Sänger bei den ersten Liedern, wie dem „Ave Maria“ von Schubert, noch eher zart und getragen, so entfalteten sie bei „Freude schöner Götterfunken“ zum ersten Mal ihr volles Volumen.

ANZEIGE

Ein gutes Zusammenspiel bewiesen Alina Ebert, Johannes Kost sowie Gabi und Hannah Nassl im Sax-Quartett. Bei zwei Stücken präsentierte auch das Vororchester unter der Leitung von Mandy Winter sein Können. Nachdem zunächst einzelne Musiker und dann in der zweiten Wiederholung das ganze Vororchester den „Andachtsjodler“ gespielt hatten, schloss sich das gesamte Orchester an, sodass der Klang durch die gute Akustik bis zur Decke anschwoll. Einen schönen Abschluss fand die musikalische Stunde mit dem gemeinsam vorgetragenen Lied „Von guten Mächten“, in das dank der ausgeteilten Liedtexte auch die Zuschauer einstimmen konnten.

In zwei Wochen wird das Konzert in Mühlhausen (Gemeinde Affing) wiederholt. Das wird der letzte Auftritt von Peter Weber als musikalischer Leiter des Marktorchesters sein, da er in die Wasserburger Gegend zieht. In Mühlhausen soll die offizielle Übergabe an seinen Nachfolger stattfinden und der neue Leiter bekannt gegeben werden. (mok)