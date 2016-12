2016-12-27 16:23:00.0

Musik Musikverein Kühbach gibt sein Weihnachtskonzert

Das Programm führt durch den amerikanischen Kontinent. Das Publikum fordert begeistert Zugaben. Für einige aktive Musiker ist es ein besonderes Konzert Von Josef Mörtl

Sein Weihnachtskonzert gab der Musikverein Kühbach am ersten Weihnachtsfeiertag in der Schulaula.

Bereits zum 29. Mal fand am ersten Weihnachtsfeiertag in der Aula der Kühbacher Schule das traditionelle Weihnachtskonzert des Musikvereins Kühbach statt. Es zog wieder Besucher aus nah und fern an.

Vorsitzender Max Arzberger begrüßte in der voll besetzten Aula unter anderem das Ehrenmitglied Edith Sibinger, Pfarrer Paul Mahl, Schiltbergs Bürgermeister Josef Schreier sowie Altlandrat Christian Knauer. Gekommen waren auch Abordnungen der befreundeten Musiker aus Altomünster und Obergriesbach. Die Besucher wurden durch zauberhafte Klänge in die Weiten des amerikanischen Kontinents entführt.

Den Auftakt bildeten wie immer die Nachwuchsmusikanten unter der Leitung von Lea Rast. Sie spielten sogleich munter drauf los und brachten die Stücke „Leuchtfeuer“ von Kurt Gäble und „Pirates Of Rock“ von Markus Götz zu Gehör.

Dann erfolgte der Einmarsch des 40-köpfigen Hauptorchesters, allen voran Dirigent Joseph Rast, die mit viel Beifall empfangen wurden. Mit der Auswahl seiner Stücke entführte Joseph Rast diesmal längs durch den amerikanischen Kontinent mit seiner mitreißenden Musik.

Im zweiten Teil ging es nach Südamerika, genauer gesagt nach Kuba, Argentinien und Brasilien. Und es wurde ein sehr kurzweiliges Konzert. Die stimmungsvolle Musik riss ganz einfach jeden mit. Zu hören waren „Red Rock Mountain“ von Rossano Galante, „L.A.-California“ von Kees Vlak, „Chicago“ von John Wasson, die „Glenn-Miller-Story“ 1. Teil von Bernd Egidius und Paul Meinhold, „Saxophone Date“ von Manfred Schneider, „Oye Como Va“ von Tito Puente, „Pachanga Time“ von Luigi di Ghisallo, „Don’t Cry For Me Argentina“ von Andrew Lloyd Webber und „Memories Of Sao Paulo“ von Walter Schneider-Argenbühl.

Nach der Pause, in der man sich mit Getränken und Leberkässemmeln stärken konnte, hatte der Zweite Vorsitzende Florian Schlämmer die würdevolle Aufgabe, langjährige aktive Musiker mit einer Ehrenurkunde und einem Präsent auszuzeichnen. So spielt bereits seit 15 Jahren der Vorsitzende Max Arzberger auf der Trompete. Ebenso lange spielt Markus Bergmeier Tenorhorn und gar seit 25 Jahren ist Kathrin Lapperger aktiv beim Verein und spielt die Klarinette. Mit einem Geschenk wurde zum Schluss der Veranstaltung Dirigent Joseph Rast für all die Mühen in den Proben mit seinem Orchester bedacht. Seine Frau Sieglinde erhielt vom Vorstand einen Blumenstrauß. Und dank der Palettenfirma Kurz aus Kühbach konnte heuer erstmals sogar auf fünf Ebenen gespielt werden.

Das Publikum war begeistert und forderte am Ende mehrere Zugaben. Ganz zum Schluss der Veranstaltung sangen alle gemeinsam „Stille Nacht, heilige Nacht“.