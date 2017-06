2017-06-30 18:51:00.0

Polizei Nach Überfällen im Raum Dachau: Polizei sucht Räuber

Kripo geht von fünf Überfällen auf Bankfilialen in der Region in einem Jahr aus. Auch in den Landkreisen Freising und Fürstenfeldbruck war der Täter aktiv.

Ein bislang unbekannter Räuber hat womöglich fünf verschiedene Bankfilialen in der Region überfallen. Laut Polizei kam es zwischen Juni 2016 und Juni 2017 zu den Taten. Im vergangenen Jahr ereigneten sich die Banküberfälle am 9. Juni in Fahrenzhausen (Kreis Freising) und am 7. September in Wiedenzhausen (Sulzemoos, Kreis Dachau). Heuer wurden Banken in Hattenhofen (Kreis Fürstenfeldbruck) am 6. April ausgeraubt und am 9. Juni im Landkreis Freising sowohl in Kirchdorf an der Amper als auch in Kranzberg. Der Unbekannte erbeutete Bargeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Bei allen Überfällen bedrohte er die Angestellten und Kunden mit einer schwarzen Pistole.

Der Gesuchte ist laut Angaben der Kripo 35 bis 45 Jahren alt und circa 180 bis 190 Zentimeter groß. Er hat eine schlanke sportliche Figur und eine Glatze, beziehungsweise Teilglatze mit seitlichen Stoppelhaaren. Das Fluchtfahrzeug ist vermutlich ein dunkler Kombi. Nach den beiden Überfällen im Landkreis Freising konnte ein Phantombild des Gesuchten gefertigt werden. Das Bayerische Landeskriminalamt setzt für Hinweise, die die Taten aufklären oder dazu führen den Täter zu ergreifen, eine Belohnung von 5000 Euro aus. (jasa)