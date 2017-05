2017-05-23 19:55:00.0

Polizeibericht Nachbarin entdeckt Brand auf Balkon

Markt Indersdorf: Frau informiert den Bewohner und hilft ihm beim Feuerlöschen

Dank einer aufmerksamen Nachbarin ist ein Brand auf einem Balkon am Marktplatz in Markt Indersdorf (Landkreis Dachau) glimpflich ausgegangen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte die 64-Jährige am Montagabend Flammen auf dem Balkon. Sie informierte den Bewohner. Gemeinsam konnten sie das Feuer löschen. Die alarmierte Feuerwehr aus Indersdorf rückte zwar an, musste aber nicht mehr eingreifen. Durch Verrußungen an der Wand entstand ein Schaden von 500 Euro. Der Polizei zufolge hatte sich das Papier im Abfalleimer durch einige Glasscherben entzündet. (jasa)