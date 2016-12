2016-12-28 14:09:00.0

Aichach Nachwuchs für alte Kameraden: Wie Kriegervereine neue Mitglieder werben

Viele Kriegervereine klagen über Mitgliederschwund. Das ist aber nicht bei allen so. Der Grund ist ein Knalleffekt. Gerade zu Neujahr spielt das für junge Leute eine Rolle. Von Gideon Ötinger

Die Zeit arbeitet gegen sie: Nur noch wenige Kriegsteilnehmer leben noch oder sind fit genug, um sich in Vereinen zu engagieren. Durch das Aussetzen der Wehrpflicht kommt kaum noch Reservistennachwuchs nach. Folge: Den Soldaten- und Kriegervereinen gehen die Mitglieder aus.

In der Region stehen bereits einige vor dem endgültigen Aus. Ein Beispiel: die Krieger- und Soldatenkameradschaft (KSK) im Aichacher Stadtteil Klingen. Bei der Jahreshauptversammlung im November wurde über das Alter der Mitglieder gesprochen. Der Großteil ist über 70. Oder sogar weit drüber.

„Niemand will mehr ein Amt übernehmen“

Bei den Kriegervereinen sei es wie bei vielen anderen Vereinen auch, sagt KSK-Vorsitzender Martin Tenckhoff: „Niemand will mehr ein Amt übernehmen.“ Stattdessen würden die Leute ihre Freizeit lieber für sich nutzen und mit der Familie verbringen. Noch vor einigen Jahren sei das anders gewesen: „Da haben sie ihre Zeit für andere genutzt“, sagt Tenckhoff.

Er ist seit 19 Jahren Vorsitzender der KSK und noch in anderen Vereinen aktiv. Tenckhoff bringt sich auch ins Dorfleben ein. Bei anderen vermisst er das. In Vereinen aktiv zu sein, vielleicht sogar in einer verantwortlichen Position, bringt Pflichten mit sich. Geburtstage, Ehrungen, Veranstaltungen – das sind Pflichttermine für Mitglieder. Aber: „Das Müssen will keiner mehr“, sagt Tenckhoff.

Nachwuchsproblem: Mangelde Bereitschaft für Verantwortung

Auch Berthold Schmitt sieht das Nachwuchsproblem der Soldatenvereine bei der mangelnden Bereitschaft der Leute, Verantwortung zu übernehmen. Schmitt ist Vorsitzender des Kriegervereins in Obergriesbach. Nachwuchssorgen hat er allerdings keine: Sein Verein zählt seit diesem Jahr 18 Mitglieder mehr. 154 sind es insgesamt. Dafür sei vor allem einer verantwortlich, sagt Schmitt: Georg Kolper, der Zweite Vorsitzende des Vereins.

Glaubt man ihm, ist es „relativ einfach“, neue Mitglieder zu finden. „Man muss auf die jungen Leute zugehen“, nennt er sein Erfolgsrezept. Zwar wüssten viele von ihnen gar nicht, was ein Kriegerverein überhaupt macht, sagt Kolper. Wenn man es ihnen erklärt, zeigten aber viele Interesse. Das findet er wichtig: „Es ist unsere Geschichte. Auch, wenn sie nicht immer schön ist“. Georg Kolpers Ziel ist es, in Zukunft pro Jahr zehn neue Mitglieder zu werben.

Einen großen Anteil am Mitgliederzuwachs hat laut Schmitt und Kolper die Böllergruppe des Obergriesbacher Soldatenvereins. Seit Anfang dieses Jahres gibt es die Gruppe. „Die hat eine kleine Clique von jungen Leuten gefordert und der Vorstand hat sich darum gekümmert“, erzählt Schmitt. Sein Vorstandskollege sagt: „Die Böllergruppe tut uns sehr gut.“ Zu besonderen Anlässen knallt es nun beim Verein. Zu Silvester werden die Böller aber vermutlich ruhen. Dass eine Böllergruppe alleine reicht, um neue Mitglieder zu gewinnen, glaubt Kolper indes nicht.

Einzige Vereins-Veranstaltung: Jahreshauptversammlung

Eine wichtige Rolle spielen für Georg Kolper die Veranstaltungen, die ein Verein organisiert. Kolper unterhält sich oft mit anderen Kriegervereinen. Er ist erstaunt darüber, dass nur wenige von ihnen eigene Veranstaltungen haben. „Kürzlich habe ich mich mit einem Vorsitzenden unterhalten, der mir erzählt hat, dass es bei ihnen als einzige Veranstaltung im Jahr die Jahreshauptversammlung gibt.“ Jedoch gehöre es für ihn dazu, dass ein Soldatenverein Aktionen organisiert.

Das fällt schwer, wenn die Mitglieder fehlen. Genau 77 hat die KSK Klingen noch. Im kompletten Verein gibt es laut Martin Tenckhoff nur noch zwei Mitglieder, die am Krieg teilgenommen haben. „Der Kriegerverein ist ein Traditionsverein. Doch viele können sich damit nicht mehr identifizieren“, klagt Tenckhoff. Das liegt für ihn auch an der Abschaffung der Wehrpflicht im Juli 2011. Seitdem sinkt die Zahl der Soldaten und laut Tenckhoff das Pflichtbewusstsein gegenüber den Gefallenen. Sollte es die beiden Kriegsteilnehmer der KSK eines Tages nicht mehr geben, sieht Tenckhoff „schwarz“ für die Zukunft des Vereins. Auch Georg Kolper macht sich Gedanken um die Soldatenvereine in der Region. Vor drei Jahren wurde der 139 Jahre alte Aindlinger Kriegerverein aufgelöst, obwohl er noch 80 Mitglieder zählte. Der Grund: Es wollte niemand den Vorsitz übernehmen.

15 neue Mitglieder für Soldatenverein

Beim Krieger- und Soldatenverein Sielenbach ist das kein Thema. Allein 2013 hat der Verein 15 neue Mitglieder bekommen – alle sind um die Anfang 20. Wie beim Obergriesbacher Verein hat das auch einen lauten Grund: eine Kanone. Zu Neujahr kommen Böllergruppen aus der ganzen Region in Sielenbach zusammen und heißen das neue Jahr willkommen. Heuer feuerten 30 Gruppen mit 46 Kanonen und Standböllern. Am Sonntag findet das zehnte Neujahrsanschießen ab 15 Uhr am Dorfplatz statt. Eines ist sicher: Es wird laut. Sehr laut.