2017-08-13 12:25:00.0

Friedberg Nächtliches „Stelldichein“ löst Polizeieinsatz aus

Ein nächtliches Liebesspiel auf einer Großbaustelle bei Friedberg sorgte für ein Großaufgebot der Polizei. Doch die Täter wollten nichts stehlen, vielmehr zeigten sie ganz viel Gefühl.

Anwohner einer Baustelle in der Wiffertshauser Straße teilten am Samstagmorgen gegen 3.30 Uhr der Friedberg Polizei mit, dass sie Geräusche hören und Taschenlampenlicht aus der anliegenden Großbaustelle sehen. Die Baustelle wurde daraufhin mittels mehrerer hinzugezogener Polizeistreifen aus dem Stadtgebiet Augsburg sowie eines Hundeführers umstellt. Der eingesetzte Polizeihund stöberte daraufhin ein Pärchen in der Baustelle auf. Wie sich herausstellte, wollte das Paar nichts entwenden, vielmehr hielten der 19-jährige und seine 20-jährige Begleiterin, beide aus Friedberg stammend, den Heimweg nicht mehr aus und tauschten auf der Baustelle Zärtlichkeiten aus. Nicht nur das nächtliche „Stelldichein“ wurde durch den Polizeihund unterbrochen, die beiden erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.