Sabotage Nagelfallen auf Waldwegen? – das ist unter aller Kanone!

Nur in diesem Punkt sind sich Mountainbiker und Försterin Silke Schweizer völlig einig. Im Kern geht es im Streit um folgende Frage: Welche „Wege“ im Wald dürfen Radler fahren? Von Christian Lichtenstern

Nagelfallen auf Waldwegen in der Region Aichach sorgen für platte Reifen und Empörung bei Mountainbikern in der Region. Unsere Berichterstattung über die Funde bei Oberwittelsbach und zuletzt im Allenberger Forst hat Wellen geschlagen. Gleich mehrere Radfahrer und Fußgänger haben sich in den vergangenen Tagen bei unserer Redaktion gemeldet (siehe Leserbrief). So viel wird deutlich: Die unterschiedlichen Interessengruppen reden übereinander und nicht miteinander. Einig ist man sich nur, dass solche gemeingefährlichen Sabotageakte „unter aller Kanone“ sind. Hauptproblem zwischen Mountainbikern und Forstleuten ist, welche Wege im Wald befahren werden dürfen und welche nicht. Wir haben bei Försterin Silke Schweizer vom Schlossgut Kühbach nachgefragt. Rund 800 Hektar Wald gehören zum Revier zwischen Kühbach, Untergriesbach, Allenberg und Schiltberg. Die Fallen wurden im Frühjahr und jetzt im Dezember dort gefunden. Sie plant zu Jahresbeginn einen runden Tisch und will mit den Radlergruppen von Alpenverein und Grubetfreunden ins Gespräch kommen und den Konflikt entschärfen.

In Waldwegen bei Oberwittelsbach sind üble Nagelfallen für Mountainbiker vergraben worden. Das kann Sie als zuständige Försterin des Schlossguts Kühbach nicht kaltlassen?

Silke Schweizer: Natürlich nicht. Wir wussten von diesen Nagelfallen auch nichts. Wir haben davon erst von der Polizei erfahren. Wir würden so was nie tun oder zulassen. So was gefährdet ja nicht nur Radler, sondern auch Fußgänger, Jäger, Tiere und uns selbst bei der Waldarbeit. Wir wollten dann vor Ort ein Gespräch mit der Polizei und dem Zeugen. Aber das ist nicht zustande gekommen. Und das lag nicht an uns.

Wie oft und warum gibt es Probleme mit Mountainbikern?

Silke Schweizer: Probleme gibt es eigentlich nur mit Mountainbikern, die sich nicht an die aktuelle Gesetzeslage halten. Radfahrer müssen auf Fußgänger Rücksicht nehmen und dürfen nur auf Wegen fahren, die dafür geeignet sind. Rückegassen sind keine befahrbaren Wege. Sie dienen der Waldbewirtschaftung, um das Holz herauszubringen. Rückegassen, Pirschpfade oder Trampelpfade von Tieren gehören laut Gesetz zum Bestand und dürfen daher nicht von jedermann befahren oder beritten werden. Das lässt sich auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten auch von jedem nachlesen. Ich habe an „vielradbefahrenen“ Kreuzungen durch je ein selbst gebasteltes grünes Erlaubnis- und nebenan ein rotes Verbots-Schild versucht, die Radfahrer auf die „Wegearten“ aufmerksam zu machen. Diese wurden, genauso wie später die offiziellen Schilder, entfernt und beschädigt. Dabei gibt es bei uns im Forst unzählige Kilometer Waldwege, die uneingeschränkt genutzt werden können.

Radler aus der Region klagen, dass im Kühbacher Forst Wege gesperrt werden, obwohl dort keine Waldarbeiten stattfinden. Wann und warum werden Wege gesperrt?

Silke Schweizer: Wenn wir einen Weg sperren, dann hat das seinen Grund. Die Waldarbeit kann auch mal ein paar Tage aus internen Gründen ruhen, der Gefahrenbereich besteht aber dennoch. Wir sind bei einem Unfall in der Haftung. Es gibt leider immer Radler und Fußgänger, die eine Sperrung einfach nicht akzeptieren wollen. Dabei sollte man doch bedenken, dass es sich um einen Privatwald handelt. Die Erholungsnutzung für die Bürger ist auch ein Privileg. Das vergessen leider viele Menschen. Es wäre an der Zeit für mehr Toleranz.