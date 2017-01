2017-01-13 09:00:00.0

Bauausschuss Naher Waldrand bremst geplante Parkplätze bei Schloss Blumenthal

In Schloss Blumenthal soll gebaut werden. Dafür werden auch neue Parkplätze gebraucht. Doch die machen Probleme. Von Claudia Bammer

Weitere Wohnungen und Seminarräume sollen in Schloss Blumenthal entstehen. Die Anträge für die Umnutzung des sogenannten blauen Hauses in Wohnungen und des Schützenraumes zu Seminarräumen liegen noch beim Landratsamt Aichach-Friedberg zur Genehmigung vor. Den Bauausschuss des Aichacher Stadtrats beschäftigten jetzt die dafür notwendigen zwölf Stellplätze. Denn beim geplanten Parkplatz 4 gibt es Probleme mit dem nahen Waldrand. Die Bewohner von Blumenthal haben zur Überbrückung eine befristete Doppelnutzung von vorhandenen Stellplätzen beantragt.

Wie Bauamtsleiterin Martina Illgner im Bauausschuss erläuterte, sind für alle bislang genehmigten Bauvorhaben auf dem Schlossgut 177 Stellplätze erforderlich. Nachgewiesen auf den Parkplätzen 1, 2 und 3 sind 161. Der Umnutzung des früheren Kornspeichers zu drei Appartements und zwei Wohnungen hatte der Bauausschuss im März 2016 nur unter der Vorgabe zugestimmt, dass die notwendigen sechs Parkplätze nachgewiesen sind. Der Kornspeicher liegt über dem Ausschank für den Biergarten und dem Durchgang von den Parkplätzen auf der Westseite zum Innenhof, südwestlich von Gaststätte und Saal. Die Wohnungen können laut dem damaligen Beschluss erst genutzt werden, wenn diese zur Verfügung stehen.

ANZEIGE

Knackpunkt ist die Baumfallgrenze

Dort könnten auch die für die jetzt beantragten Umnutzungen nötigen zwölf Stellplätze nachgewiesen werden. Der geplante Parkplatz 4 am Waldrand könne derzeit aber nicht genehmigt und gebaut werden, so Illgner. Knackpunkt ist die sogenannte Baumfallgrenze. Nach dieser müssten zum Waldrand 25 bis 30 Meter Abstand eingehalten werden, es sei denn, der Wald wird dort umgestaltet, also abgeholzt und mit niedriger wachsendem Gehölz wieder aufgeforstet. Dazu stünden die Blumenthaler mit dem Eigentümer „in aussichtsreichen Verhandlungen“, so Illgner. Etwa ein Jahr bräuchten sie noch.

Die Zeit bis dahin wollen die Blumenthaler jetzt mit einer Doppelnutzung von vorhandenen Stellplätzen überbrücken – befristet auf ein Jahr. Die Stellplätze waren für das Ökonomiegebäude nachzuweisen. Dort sei aber kein Besucherverkehr. Die Betreiber wohnten in Blumenthal und parkten auf den Stellplätzen, die ihren Wohnungen zugeordnet sind.

Was ist, wenn die Verhandlungen wegen des Waldrands nicht erfolgreich sind? Diese Frage beschäftigte mehrere Ausschussmitglieder. Martina Illgners Antwort: Dann müsste entweder die Nutzung der Räume aufgegeben oder die Stellplätze an anderer Stelle auf dem Grundstück nachgewiesen werden. Nach kurzer Diskussion stimmte der Bauausschuss der Doppelnutzung zu. In den Beschluss aufgenommen wurde aber die Formulierung, dass die Stellplätze bis Ende 2017 nachgewiesen werden müssen, oder die Nutzungen der Wohnungen und Seminarräume aufgegeben werden muss.