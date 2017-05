2017-05-13 11:05:00.0

Veranstaltung Nationale Vielfalt in Kindergarten und Küche

Eltern und Kinder aus drei Pöttmeser Kindergärten kommen zum interkulturellen Abend im Kultursaal zusammen. Zehn Prozent der Pöttmeser haben Migrationshintergrund. Von Vicky Jeanty

Der zweijährige Barish aus Afghanistan schnappte sich als erstes eine Breze. Die aus Polen stammende Mariola kostete die scharfen thailändischen Fischröllchen. Der fränkische Zwiebelkuchen und der bayerische Obazte fanden genauso reißenden Absatz wie die herzhaft gewürzten Fleischbällchen aus Syrien. „Vielfalt ist unsere Stärke“ als Motto des interkulturellen Abends hätte sinnfälliger nicht gewählt werden können. Am Mittwochabend sorgten die gut 50 Gäste samt vieler Kinder für lebhaftes Treiben im Pöttmeser Kultursaal. Nach dem kurzen offiziellen Programm stand das mit einer Fülle an internationalen Köstlichkeiten bestückte Büffet im Vordergrund.

Angela Hammerl vom Elternbeirat des Kinderhauses Klapperstorch hatte die Initiative zum gegenseitigen Kennenlernen ergriffen. Im Verbund mit den Mitorganisatorinnen der Kindergärten Spatzennest und St. Peter und Paul freute sie sich über die große Resonanz der Veranstaltung. Der Abend solle dazu beitragen, beim gemeinsamen Feiern eventuelle Berührungsängste und Vorurteile abzubauen, betonte sie eingangs. Im „Klapperstorch“ hätten von derzeit 32 Kindern zehn einen Migrationshintergrund, erläuterte die Leiterin Stefanie Werno. Das erkläre den hohen Prozentsatz von über 30 Prozent an ausländischen Kindern. Spätestens im Herbst, wenn das Kinderhaus voll belegt sei, ändere sich das. Sowohl in Handzell als auch in den beiden anderen Pöttmeser Kindergärten sind Kinder mit ausländischen Wurzeln. Statistisch gesehen hat rund zehn Prozent der Bevölkerung in der Gemeinde Pöttmes einen Migrationshintergrund (siehe Kasten).

Das freundschaftliche und unbeschwerte Miteinander war im Pöttmeser Kultursaal greifbar nahe. Zu Wort kamen kurz drei „Zugeroaste“, die, trotz unterschiedlicher Herkunft eines immer wieder betonten: Sie seien sehr offen in der Gemeinde aufgenommen worden, ihre Kinder fühlten sich hier sicher, Pöttmes sei längst ihre zweite Heimat geworden. Für die junge Mutter aus Unterfranken bietet sich in Pöttmes die Chance, Toleranz wirklich zu leben, Mariola aus Polen schätzt die multikulturelle Seite im Ort. Die 18-jährige Fariba aus Afghanistan strebt den Beruf einer Kindergärtnerin an und sammelte erste Erfahrungen als Praktikantin im Klapperstorch.

„Wir sind stark, wenn wir zusammenhalten“, betonte Bürgermeister Franz Schindele in seiner Begrüßung. Isabella Asam von der Asylsozialberatung vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) ist in dieser Funktion in Pöttmes im Einsatz. Sie gab einen kurzen Überblick über die finanziellen Unterstützungsmodalitäten für ausländische Familien und berichtete von ihren Erfahrungen. Die Integration lebe nicht von großen Worten, sondern von vielen kleinen Schritten aufeinander zu, zitierte sie einen bekannten Ausspruch.

Diese „Schritte“ führten in Pöttmes direkt zum Büffet. Kulinarisch vertreten waren Polen, Rumänien, Thailand, Syrien, Afghanistan und Deutschland. Schon allein optisch war die Tafel ein Genuss, vom wahren Genuss der unterschiedlichen nationalen Delikatessen ganz zu schweigen. Gerade die Menüzusammensetzung sorgte für Gesprächsstoff unter den Anwesenden, sodass am Ende Stefanie Wernos Worte für alle gelten dürften: „ Ich bin mit dem guten Gefühl nach Hause gegangen, etwas sehr Schönes erlebt zu haben“.