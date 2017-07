2017-07-21 13:00:00.0

Zweckverband Neben Norma baut DPD ein großes Logistikzentrum

Der Paketdienst investiert im interkommunalen Gewerbepark einen hohen zweistelligen Millionenbetrag.

Gegenüber des Norma-Logistikzentrums wird ein neues großes Projekt im interkommunalen Gewerbepark Acht300 der Stadt Aichach und der Gemeinde Dasing entstehen: Der Paket- und Expressdienst DPD will dort ein Depot bauen (wir berichteten). Der Zweckverband sprach sich am Mittwoch einstimmig dafür aus.

DPD ist nach eigener Aussage die Nummer 2 im deutschen Paketmarkt und transportiert 350 Millionen Pakete im Jahr, rund ein Drittel davon an private Empfänger. Auf seiner Internetseite verweist das Unternehmen auf 77 Depots und 6000 Abholstellen, sogenannte Pickup-Paketshops, in Deutschland. Ein solches Depot nun im Gewerbepark Acht300 bauen. Bürgermeister Klaus Habermann, zugleich Vorsitzender des Zweckverbands, freut sich über die Umsiedlung des Depots aus Augsburg. Die Flächen in dem Gewerbepark zwischen Gallenbach (Stadt Aichach) und Laimering (Dasing) hatte DPD schon Ende 2016 erworben. Beim Neujahrsempfang der Stadt Aichach hatte Habermann den Verkauf verkündet, ohne Namen zu nennen. Bis Mittwoch wollte DPD sich zu den Plänen nicht öffentlich äußern.

ANZEIGE

Zentrum soll Ende 2021 in Betrieb gehen

Nun verweist das Unternehmen in einer kurzen Stellungnahme auf den boomenden Online-Versandhandel mit jährlich zweistelligen Wachstumsraten. Bis 2021 würden jährlich voraussichtlich mehr als vier Milliarden Pakete in Deutschland zugestellt. „Um den wachsenden Anforderungen auch im Raum Augsburg weiterhin gerecht zu werden, plant der internationale Paket- und Expressdienstleister DPD den Bau eines neuen Depots in Aichach mit einer Hallenfläche von voraussichtlich etwa 10500 Quadratmetern“, so das Unternehmen. Zum Vergleich: Die Norma-Halle hat rund 22000 Quadratmeter. Das DPD-Depot soll bis spätestens Ende 2021 in Betrieb genommen werden.

Habermann geht von einem Baubeginn nächstes Jahr aus. DPD investiere „einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag“ und biete 270 bis 280 Arbeitsplätze. Das Unternehmen werde sicher Arbeitskräfte mitbringen, so Habermann, „aber nicht alle“. DPD wolle auch ausbilden. Fläche und Arbeitsplätze sieht er in einer guten Relation.

Bei der gut zwölf Meter hohen Logistikhalle, die der DPD bauen will, schließen sich an die zentralen Gebäude in der Mitte – Transportturm, Umschlagsturm, Werkstatt und Sozialräume – vier 20 Meter breite Ladefinger an – je zwei von ihnen parallel und durch einen 22 Meter breiten Ladehof voneinander getrennt. Insgesamt wird das Gebäude 265 Meter lang. Weil die zentralen Gebäude über die Ladefinger hinausreichen, misst es an der breitesten Stelle 78 Meter. Rund 200 Stellplätze sind für Wechselbrücken vorgesehen, Ladungsträger ähnlich wie Container. Dazu kommt ein dreistöckiges Verwaltungsgebäude, etwa 11,50 Meter hoch, und eine Parkpalette, ein offenes, etwa zehn Meter hohes Parkhaus, mit gut 300 Stellplätzen auf acht versetzten Ebenen für die Mitarbeiter sowie Fahrradstellplätze mit E-Tankstelle.

Helmut Baumann vom Bauamt Aichach sprach von einer ausgefeilten, gut durchdachten Planung. Der Zweckverband stimmte dem Bauantrag und einigen geringfügigen Abweichungen vom Bebauungsplan zu.

Von der B300 aus wird das Depot nicht zu sehen sein, ebenso wie Norma. Die Bundesstraße ist dort mittlerweile tiefergelegt. (bac)