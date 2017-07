2017-07-26 07:00:00.0

Regiobahn Neue App für regionale Bahnreisende

Die Bahnunternehmen BOB und BRB GmbH eine App entwickelt. Der Service soll damit verbessert werden.

Die Bayerische Oberlandbahn GmbH und die Bayerische Regiobahn GmbH haben gemeinsam eine neue App entwickelt. Neben Verbindungsauskunft und Ticketkauf bietet diese auch individuelle Meldungen bei Verspätungen. Die App ist laut einer Mitteilung ab sofort gratis im Google Play Store und im App Store erhältlich.

Mit dem Handyticket reisen, unterwegs die Rückfahrt checken und sich per Push-Meldung über eventuelle Verspätungen informieren lassen. Das bietet die neue App der Bayerischen Oberlandbahn und der Bayerischen Regiobahn, die auf der Paartalbahn unterwegs ist. Fahrgästen sollen so schneller an Tickets kommen und sich über eventuelle Fahrplanabweichungen informieren können.

MVV- und AVV-Tickets auch über die App erhältlich

Ein Service für Pendler ist die Push-Funktion. Fahrgäste können sich für bestimmte Verbindungen eintragen und erhalten dann per Push-Nachricht persönliche Verspätungsmeldungen zur favorisierten Verbindung. Gleiches gilt für Informationen über Baustellen: Auch diese sind in der App hinterlegt, ebenso wie Wegeleitpläne zur Haltestelle der Ersatzbusse. In der App sind Einzelfahrkarten, Tagestickets, nahezu alle MVV- und AVV-Tickets und Nahverkehrstickets verfügbar. Der Webshop unter https://www.tickets.meridian-bob-brb.de bietet neben der Möglichkeit zum Kauf von Tickets auch eine Übersicht über die gekauften Tickets. (AN)