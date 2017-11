2017-11-22 15:42:00.0

Ausbildung Neue E-Werkstatt steht unter Strom

In Aichacher Berufsschule wird neue Werkstatt für Elektro- und Hybridfahrzeuge eröffnet. Kreis investiert 250000 Euro. Auch Lehrer im Fachbereich mussten sich prüfen lassen Von Samuel Jacker

Aichach Durch den Abgasskandal sind Dieselfahrzeuge in Verruf geraten. In politischen Debatten wird zum Teil die Abschaffung des Verbrennungsmotors gefordert. Das war auch einer der Knackpunkte der gescheiterten Jamaika-Verhandlungen. Das Elektroauto gilt auf alle Fälle als Zukunftstechnologie der Fahrzeugbranche. Auf diese politische und gesellschaftliche Entwicklung habe die Aichacher Berufsschule mit der E-Werkstatt reagiert, erklärt Johann Asam. Laut dem Fachbereichsleiter für Fahrzeugtechnik wurde eigens für Elektroautos die sogenannte E-Werkstatt ins Leben gerufen. Vor drei Jahren diskutierte der Kreistag dieses Vorhaben und vor zwei Jahren begann schließlich der Umbau. Schon im vergangenen Schuljahr wurden Unterrichtseinheiten für Kfz-Mechatroniker in der neuen E-Werkstatt gehalten. Jetzt ist sie der Öffentlichkeit bei einem Tag der offenen Tür vorgestellt worden. Schulleiter Gerhard Kestner bedankte sich beim Landkreis für die Investition in Höhe von 250000 Euro. Jährlich verfüge die Schule in den Bereichen Schreiner, Metaller und Fahrzeugtechnik über 100000 Euro, so der Schulleiter weiter: „Wir hoffen, dass wir nun auf dem aktuellen Stand sind.“ Aber auch in Zukunft müsse in die Ausstattung der Berufsschule investiert werden.

Laut Johann Asam war bei der Planung die Nähe zur bestehenden Werkstatt wichtig. Deshalb entschied sich die Schule für den Umbau eines Lagerraums und eines Vorbereitungszimmers. Die trennende Mauer wurde entfernt und eine Hebebühne eingebaut. Der Platzverlust wurde durch Zwischenetagen in der Werkstatt ausgeglichen. Dort finden sich Montageräume und integrierte Fachunterrichtsräume. „So kann man die Theorie direkt in der Praxis ausprobieren“, betont Johann Asam.

Alle Lehrer im Fachbereich mussten sich weiterbilden und eine Zertifizierung ablegen, um an Hochvoltfahrzeugen arbeiten und unterrichten zu dürfen. Die Batterie von Elektrofahrzeugen hat eine Spannung von bis zu 400 Volt Gleichstrom. Daher sind einige Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. „In der Werkstatt wird isoliertes Werkzeug verwendet. Wenn am Auto gearbeitet wird, ist zusätzlich eine Absperrung nötig“, erklärt Asam. Wegen der hohen Spannung sei es wichtig, die Batterie abzuklemmen und erst daran zu arbeiten, wenn diese spannungsfrei ist. An eigenen Arbeitsplätzen finden die Messübungen statt. Ein Defi ist ebenfalls in der E-Werkstatt. Um im Ernstfall mit dem Defibrillator umgehen zu können, ist Erste Hilfe im ersten Lehrjahr ein wichtiger Bestandteil. Einzelne Fehlerdiagnosen an der Batterie sind im dritten Lehrjahr zu tätigen. Nicht nur an Elektro-, sondern auch an Hybrid-Fahrzeugen arbeiten die Auszubildenden. Deshalb ist eine Abgasanlage installiert.

Die Arbeit an Elektroautos steht für Lehrlinge im Unterrichtsplan, die ihre Ausbildung spätestens 2015 begonnen haben. In der Auto-Werkstatt stehen derzeit insgesamt sieben Fahrzeuge, darunter ein Hybridwagen und ein Elektroauto sowie eine Ladestation für Unterrichtszwecke zur Verfügung.