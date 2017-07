2017-07-21 15:15:00.0

Pfarrei Neue Geistliche kommen nach Aichach

Pater Emanuel geht als Kaplan nach Augsburg, Neupriester Johannes Huber aus Thannhausen kommt. Das ist noch nicht alles.

Das Personalkarussell dreht sich wieder in der Aichacher Pfarreiengemeinschaft. Pater Emanuel Ezechiedo hat sich nach zwei Jahren Tätigkeit in Aichach und Umgebung bei einem feierlichen Gottesdienst verabschiedet. Er wird im September eine Stelle als Kaplan in Augsburg Bärenkeller/Oberhausen antreten. Als sein Nachfolger wird der Neupriester Johannes Huber im September seinen Dienst anfangen.

Johannes Huber aus Thannhausen am Ries ist im Juni im Augsburger Dom zum Priester geweiht worden. Sein Diakonatspraktikum absolvierte er in der Pfarreiengemeinschaft Wallerstein. Huber wird der Gemeinde beim Pfarrfest am 17. September vorgestellt.

Außerdem werden noch zwei Ruhestandsgeistliche neu nach Aichach ziehen. Es sind Pfarrer Karl Mayr aus Reichertshofen und Monsignore Pfarrer Thomas Gerstlacher aus Hirblingen. Dazu werden die bekannten Ruhestandsgeistlichen Pfarrer Karl Bartenschlager und Pfarrer Gabriel Vollmann nach Kräften mithelfen, die Pfarreiengemeinschaft zu unterstützen. Im Herbst wird ein neuer Diakonpraktikant in Aichach hospitieren. Es ist Michael Gastl aus Kühbach. Von diesen Personalien erfuhr der Pfarrgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Das Pfarrbüro wird trotz der Baustelle im Pfarrhaus verbleiben. Geöffnet ist es am Dienstagnachmittag von 16 bis 18 Uhr sowie Mittwoch- und Freitagvormittag von 9 bis 11 Uhr. Ab 1. Oktober wird es zusätzlich noch donnerstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet sein.

Kirchenpfleger Günter Füllenbach berichtete, dass nach der Beendigung der Außensanierung der Kirche mit der Innensanierung begonnen wird. Im Spätsommer wird als erstes die Kirchenheizung in Angriff genommen, damit man während der Heizperiode schon mit neuer energieeffizienter Technik arbeiten kann. Nächstes Jahr wird es dann schrittweise weitergehen.

Stadtpfarrer Herbert Gugler erinnerte an die Bergmesse am Samstag, 22. Juli. Das Ziel ist der Eckbauer bei Garmisch-Partenkirchen. Anmelden kann man sich noch bei Firma Efinger, 08251/87600.

Gugler kündigte an, dass beim Patroziniumsfest Mariä Himmelfahrt am 15. August nach dem Festgottesdienst die neuen Kirchenglocken nochmals vorgeführt werden. Mesner Martin Ruhland wird sie einzeln und als Gesamtgeläut in einer 15-minütigen Präsentation vorstellen.

Eine Rekord-Reliquie mit 180 Kilogramm Gewicht

Der Stadtpfarrer freut sich nach eigener Aussage bereits auf das Pfarrfest am 17. September. Nach dem Festgottesdienst in der Kirche wird im Pfarrzentrum gefeiert. Dort wird das größte transportable Weihrauchfass in Aktion zu sehen sein. Es ist 180 Kilogramm schwer und hat einen Durchmesser von 1,5 Meter. Neben einem Torwandschießen können sich die Besucher an einer Aktion für Papst Franziskus beteiligen und sich in Daumen-hoch-Pose fotografieren lassen. Die Fotos werden dann zu einen Gesamtbild, das die Aichacher Kirche darstellen soll, zusammen gefügt. Bei einem Besuch in Rom soll das Bild dem Papst überreicht werden.

Am 30. September bietet der Pfarrgemeinderat mit der evangelischen Gemeinde von 14 bis 17.30 Uhr einen ökumenischen Bibeltag für Kinder der ersten bis vierten Klassen an. Eltern können ihre Kinder im Pfarrbüro, 08251/7086, anmelden

Für neu zugezogene Bürger veranstaltet die Pfarrgemeinde am Sonntag, 15. Oktober, um 14.30 Uhr ein Kennenlernen bei Kaffee und Kuchen im Pfarrzentrum. Mesner Martin Ruhland bietet zudem an diesem Tag eine Kirchenführung für Interessierte an. (pja)