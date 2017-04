2017-04-14 05:28:00.0

Kühbach Neue Kinderkrippe wird aus Holz gebaut

Der Kühbacher Gemeinderat entschied sich für Leicht- und gegen Massivbauweise. Vor allem der Zeitfaktor spielt eine Rolle. Von Gerlinde Drexler

Der Zeitfaktor spielt beim Bau der neuen Kinderkrippe in Kühbach eine große Rolle. In der Sitzung des Gemeinderates stand die Entscheidung an, ob die Krippe in Massiv- oder Leichtbauweise errichtet werden soll. Um sich besser eine Meinung bilden zu können, hatte das Gremium vorher das Kinderhaus in Inchenhofen besichtigt. Geplant hat das Gebäude in Leichtbauweise der Architekt Roland Rieger, der auch die Kühbacher Krippe plant. Ab September 2018 soll die Einrichtung betriebsbereit sein.

Darüber, wie der Bau ausgeführt werden soll, war die Meinung der Gemeinderäte sehr gemischt. Vor allem eines sprach laut Planer Rieger gegen einen Massivbau: der Zeitfaktor. Neun Monate schätzte er hier als reine Bauzeit. Dazu kommt noch die Vorlaufzeit für das Erstellen des Bauplanes und die Ausschreibung. Ein Baubeginn im Oktober wäre für einen Massivbau relativ spät, sagte Rieger mit Blick auf den Winter. Dazu kommt, dass ein Massivbau, der wie die Kinderkrippe ohne Betondecke und Obergeschoss gebaut wird, laut dem Architekten zu Rissbildung neigt.

Kürzere Bauzeit verschafft Architekt mehr Vorlauf für Ausschreibung

Die kürzere Bauzeit eines Holzbaus würde dem Architekten mehr Vorlaufzeit für die Ausschreibung geben. Damit ließen sich die Mehrkosten für den Leichtbau ausgleichen. Riegers Überlegung: „In Anbetracht der Zeitspanne würde man den Kostenfaktor nicht spüren.“ Engelbert Thumm, der auch im Kindergartenausschuss sitzt, stimmte dem Architekten zu: „Mit einer Ausschreibung im Frühjahr kann man bessere Preise erzielen.“ Thumm wies darauf hin, dass die Gemeinde bereits sehr viele Anmeldungen für Krippenplätze habe. „Wir können es uns nicht leisten, noch ein Jahr zu verschenken.“

Einen anderen Ansatz wünschte sich Manfred Felber. Er schlug eine Variantenuntersuchung mit Kosten- und Terminplan vor, um dann entscheiden zu können. Architekt Rieger wandte ein, dass das nicht nur zeitlich sehr aufwendig wäre. „Verlässliche Kosten bekommt man erst mit der Ausschreibung.“ Mit einer Gegenstimme sprach sich der Gemeinderat für die Leichtbauweise aus. Bei der Planung der Kinderkrippe arbeitet der Architekt mit der Kindergartenleitung und dem -ausschuss zusammen.

Bauplätze für Unterbernbach?

Bei der Bürgerversammlung Unterbernbach hatte ein Besucher angeregt, Bauplätze in dem Ortsteil zur Verfügung zu stellen. Sollten sich genügend Bauwillige finden, würde er Verhandlungen um eine geeignete Fläche hinter der Herbststraße aufnehmen, hatte Bürgermeister Johann Lotterschmid geantwortet. Fünf Interessenten, davon einer, der sofort bauen wollte, meldeten sich daraufhin bei der Gemeinde. Gemeinsam mit einem Planer und einem Fachmann für Schallschutz nahm der Bürgermeister daraufhin die Fläche, auf der 16 Baugrundstücke ausgewiesen werden könnten, in Augenschein. Über das Ergebnis der Voruntersuchung informierte er im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung den Gemeinderat.

Ein Riesenhindernis ist aus immissionsschutzrechtlicher Sicht das nahe Sportgelände. Die Eisstockschützen dürften nur noch eingehaust spielen. Deutlich teurer als ein normaler Kanal käme auch das Entwässerungssystem. Wie im angrenzenden Baugebiet müsste die Entwässerung im Trennsystem durchgeführt werden. Das Fazit von Bürgermeister Johann Lotterschmid: „Wenn wir das weiterverfolgen, kommen wir zu Grundstückspreisen, die mindestens so hoch wie in Kühbach sind oder weit darüber liegen.“ Mit großer Mehrheit sprach sich der Gemeinderat gegen die Ausweisung eines Baugebietes aus.