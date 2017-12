2017-12-24 13:00:00.0

Benefizaktion Neue Motive für die Friedenshäuschen

Nach einer Flaute im Sommer sind die Symbole im Kartoffelhäuschen im Affinger Ortsteil Aulzhausen wieder gefragt. Initiatoren suchen nach weiteren Verkaufsstellen. Von Carmen Jung

Friedenshäuschen warten darauf, verschenkt zu werden. Diese kamen bei der Seniorenweihnachtsfeier des Pfarrgemeinderates in Mühlhausen gut an.

Im Sommer herrschte Flaute: Der „Friede“ war kaum gefragt im Kartoffelhäuschen der Grablers an der Ortsdurchfahrt in Aulzhausen. Die Umsätze der Friedenshäuschen liefen „mehr schlecht als recht“. Das berichtet der Augsburger Werner Mayer vom Friedenshausteam. Inzwischen aber hat sich das Blatt gewendet.

Die hölzernen Friedenshäuschen sind eine Erfindung von Werner und Monika Mayer. Die handlichen Häuschen tragen verschiedene Motive wie die inzwischen berühmte und auch bei Papst Franziskus beliebte Maria Knotenlösering vom Augsburger Perlach. Sie stehen für den Frieden, den man so symbolisch von Hand zu Hand weitergeben kann. Der Verkaufserlös ist für gute Zwecke bestimmt: die Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, und die St. Gregor Kinder- Jugend und Familienhilfe. Die Initiative hat insgesamt bereits rund 100000 Euro durch die Friedenshäuschen erlöst.

ANZEIGE

Seit Oktober 2016 werden, wie berichtet, die hölzernen Symbole auch im Kartoffelhäuschen der Familie Grabler angeboten. Zunächst mit großem Erfolg. Die ersten 50 Stück waren damals ruck zuck ausverkauft. Heuer im Sommer allerdings ging nur wenig. Nach den Kirchen von Affing und Aulzhausen nahmen die Mayers deshalb auch die Gotteshäuser von Mühlhausen, Haunswies, Gebenhofen, Derching, Anwalting und die Salzbergkapelle als Motive auf der einen und der „Knotenlöserin“ auf der anderen Seite ins Sortiment auf. „Nach den Wünschen der Bewohner“, wie Mayer erklärt. Das kam an. Zum Beispiel in Mühlhausen. Aus diesem Affinger Ortsteil ging sogar eine Großbestellung ein. Insgesamt 50 Friedenshäuschen orderte Martina Draxler bei Geli Grabler für die Weihnachtsfeier der Senioren, die der Pfarrgemeinderat ausrichtete.

Werner Mayer berichtet von einer regelrechten Begeisterung der Teilnehmer. Bei manchen seien sogar Tränen der Rührung geflossen. Das Sortiment im Kartoffelhäuschen wird derzeit auch noch ergänzt mit Kaminkehrer und Glücksschweinchen, als Glücksbringer zu Weihnachten oder zum nahen Jahreswechsel.

Werner Mayer hofft darauf, dass sich die Idee weiter im Landkreis und im Raum Aichach verbreitet. Ein Angebot für eine neue Verkaufsstelle wäre bei der Friedenshausinitiative jederzeit willkommen, betont er.

Die Initiative

Die Idee Monika und Werner Mayer aus der Fuggerstadt haben vor zwölf Jahren die Idee, mit bemalten Holzhäuschen die Bewerbung der Friedensstadt Augsburg als Kulturhauptstadt Europas zu unterstützen. Motto: „Der Frieden geht vom eigenen Hause aus“. Die Idee hat sich Werner Mayer patentieren lassen.

Die Umsetzung Ein 14-köpfiges Team produziert die Häuschen bei gemeinsamen Treffen, aber auch in Heimarbeit.

Der Zweck Der Reinerlös aus dem Verkauf geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, und an die St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Unterstützt werden auch ausgewählte Jugendprojekte und die Wohnungshilfe in Augsburg.

Der Kontakt Monika und Werner Mayer, Augsburg, 0821/574841, 0157/323591, werneramayer@das-friedenshaus.de; www.das-friedenshaus.de. (AN)