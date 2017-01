2017-01-27 09:00:00.0

Nachfolge Neuer Kandidat bei Gemeinsam Pro Petersdorf

Wirbel um die Bürgermeisterkandidatur. „Gemeinsam Pro Petersdorf“ hatte bereits Markus Ehm ins Rennen geschickt, doch nun soll ein anderer den Posten besetzen. Von Stefanie Brand

Gemeinsam Pro Petersdorf (GPP), eine der zwei Fraktionen im Petersdorfer Gemeinderat, hatte in den vergangenen vier Wochen einen Kandidaten für den Posten als Rathaus-Chef. Gemeinderatsmitglied Markus Ehm hatte Ende Dezember Interesse bekundet, was allerdings nicht überall positiv aufgenommen wurde (siehe unten stehenden Artikel). Bei einer GPP-Versammlung am Mittwochabend wurde nun ein anderer Weg beschlossen: Markus Ehm kandidiert nicht. Stattdessen schickt die GPP Dietrich Binder ins Rennen.

Völlig überraschend war diese Entwicklung für Dietrich Binder nicht. Schon kurz nach der Rücktrittserklärung des amtierenden Bürgermeisters, Richard Brandner, sei er von der GPP im Rahmen der Kandidatensuche angesprochen worden. Vollkommen unverbindlich konnte er sich eine Versammlung ansehen und sich im Rahmen der Infoveranstaltung im Sportheim des SSV Alsmoos-Petersdorf (wir berichteten) informieren. Als wenige Tage später feststand, dass Markus Ehm kandidiert, zog er sich zunächst zurück.

Ursprünglicher Bewerber zieht sich zurück

Doch die Idee, Bürgermeister zu werden, ließ den 46-Jährigen nicht mehr los. Auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten ließ er sich von Andreas Grägel von der Verwaltungsgemeinschaft beraten. „Das Interesse am Amt war groß, doch die Zeit war knapp“, verrät er rückblickend. Eine eigene Vereinigung zu gründen, um nominiert werden zu können, wäre zwar rechtlich möglich gewesen, stand für Dietrich Binder jedoch außer Frage. So wurde die Idee, Bürgermeister Petersdorfs zu werden, fast schon ad acta gelegt, bis er erneut von der GPP angesprochen wurde.

Der Hintergrund war diesmal der angedachte Rückzug der Kandidatur von Markus Ehm. Stephan End, Petersdorfs Zweiter Bürgermeister, erklärt: „Aufgrund der persönlichen Angriffe Herrn Ehm und seiner Familie gegenüber haben wir gemeinsam überlegt, was zu tun ist, und die Lösung gefunden, dass er seine Kandidatur zurückzieht.“

Was für Dietrich Binder das Schöne und auch Reizvolle am Amt ist? „Ich freue mich auf die Begegnungen mit den Menschen, die ihre Wünsche äußern und die einen Ansprechpartner haben wollen“, erklärt er. Lösungen für Anregungen zu finden, sei ihm dabei wichtig – und vermutlich auch ein Stück weit auf seinen Beruf zurückzuführen. Seit drei Jahren arbeitet der Diplom-Pädagoge in der Arbeitsagentur in Augsburg und ist in der Beratung von Arbeitgebern tätig, die behinderte Menschen anstellen. „Brückenbauen“ sei eine seiner Haupttätigkeiten dort und eben dies möchte er auch als Bürgermeister umsetzen. Gemeinsam Wege zu beschreiten, anstatt als Einzelkämpfer zu agieren, sei genau sein Ding, erklärt der gebürtige Siebenbürger (Rumänien).

„Sprung ins kalte Wasser“

Dass ein Weg nicht immer einfach ist, hat er bereits früh gelernt. Im Alter von 21 Jahren verließ er seine Heimat mit seinen zwei Geschwistern. Mit Lagerjobs hielt er sich über Wasser, absolvierte das Abitur am Bayernkolleg und nahm dann sein Studium in Augsburg auf. In Petersdorf lebt er erst seit vier Jahren mit seiner Partnerin und deren Tochter. Nach Petersdorf ist er „der Liebe wegen gezogen“, verrät er. Heute kann er hier seine Naturverbundenheit ausleben. Gerne radelt er durch die schöne Landschaft und gärtnert. Ein kleiner Obstgarten ist in den vergangenen Jahren entstanden. Und auch wenn ein Umbau oder eine Sanierung ansteht, ist der Hobby-Handwerker gleich zur Stelle.

Seine Lebensgefährtin unterstützt ihn bei seinen Ambitionen, Rathaus-Chef zu werden. Beide wissen: Planungen und Absprachen müssten dann aufgrund etwaiger Abendtermine eben intensiver werden. Doch trotz aller Euphorie hat Binder Respekt vor dem „Sprung ins kalte Wasser“. Die Dimension der Verwaltungstätigkeit ist für den Diplom-Pädagogen auch ein Schritt aus seiner „Komfortzone“ heraus, erklärt er. Dazu gehöre Mut, Selbstvertrauen, aber auch das Vertrauen seitens der GPP, des Gemeinderats und der Bürger. Schließlich gibt es in der Zukunft große Aufgaben zu bewältigen, die dem 46-Jährigen nicht fremd sind. Bei den anstehenden Großprojekten, wie der Sanierung der Willprechtszeller Schule und dem Brunnen in Hohenried, vor allem aber auch bei den neuen Herausforderungen, müsse stets abgewogen werden, welche Möglichkeiten, aber auch Notwendigkeiten es gibt. Und auch hier stützt sich Dietrich Binder auf sein Motto, das in Petersdorf fast schon historisch bedeutend ist: „Ich möchte verbinden, nicht trennen.“

Die Nominierungsveranstaltung von Gemeinsam Pro Petersdorf (GPP) findet am Donnerstag, 2. Februar, ab 19.30 Uhr im Sportheim des SSV Alsmoos-Petersdorf statt. Dort wird sich Dietrich Binder selbst vorstellen und seine Ideen und Ziele präsentieren.