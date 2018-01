2018-01-28 15:03:00.0

Gemeinderat Hollenbach Neuer Rindermaststall und mehr Platz zum Wohnen in Motzenhofen

Hollenbacher Ortsteil bekommt vier neue Bauplätze Am Oberfeld und unter anderem einen neuen Rindermaststall in an der Hauptstraße.

Im Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen können in Kürze vier neue Häuser gebaut werden. Der Gemeinderat hat sich am Donnerstagabend mit dem Bebauungsplan „Am Oberfeld“ beschäftigt. Es ging um das Gelände oberhalb des Wendehammers Am Oberfeld, westlich der Kornfeldstraße.

Das Areal befindet sich an einem Hang. Das erschwert die Erschließung der Grundstücke, die am Rand einer schon bebauten Fläche geplant sind. Stephan Fritz vom Planungsbüro Stadt-Land-Fritz hatte den Gemeinderäten zwei Varianten der Erschließung vorgelegt.

Die Erste sah einen zentral gelegenen Wendehammer vor, der über die Kornfeldstraße erreichbar wäre. Die zweite Variante hätte eine Zufahrt mit einer Steigung von etwa 15 Prozent westlich am Areal vorbeigeführt. Nach Angaben des Straßenbauamtes sei diese Steigung noch machbar, wie es im Gemeinderat hieß. Stefan Greppmeir war davon nicht begeistert. Er gab zu bedenken, was eine solche Steigung bei Schnee und Eis bedeuten würde.

Im Laufe der Diskussion kam der Gemeinderat schließlich auf die Idee, den Wendehammer etwas höher als geplant in das Areal zu setzen, um die oberen beiden Grundstücke zu erschließen, während die beiden unteren Grundstücke mit kleinen Stichstraßen vom Oberfeld und von der Kornfeldstraße erschlossen werden könnten. Das Planungsbüro wurde einstimmig beauftragt, den entsprechenden Entwurf auszuarbeiten.

Baugebiet Hollenbach-West Etwas weiter ist das Baugebiet Hollenbach-West in seiner Entwicklung. Dem Gemeinderat lagen am Donnerstag drei Baupläne vor. Es handelte sich jeweils um Einfamilienhäuser mit zwei Vollgeschossen und flachen Satteldächern, die Am Greppenfeld, im Finkenweg und im Meisenweg gebaut werden sollen.

Neuer Rindermaststall Bei einer Bauvoranfrage ging es um einen bestehenden Stall in der Hauptstraße in Hollenbach, der nun durch einen neueren Stall mit überdachter Durchfahrt ersetzt werden soll. Bürgermeister Franz Xaver Ziegler erklärte, dass die Anzahl der Großvieheinheiten hier unverändert bleibe. Der alte Anbindestall soll durch einen Laufstall ersetzt werden, die Hochsilos sollen bestehen bleiben. Geplant ist außerdem eine Futterzentrale und eine Festmistlagerstätte. Auch über die Zufahrt hatte sich der Antragsteller Gedanken gemacht, wie er den Gemeinderäten in der Sitzung erklärte, nachdem ihm das Wort erteilt worden war. Nachdem auch die Frage nach der Zufahrt beantwortet war, hatte der Gemeinderat keinerlei Einwände.

Nicht abgestimmt Von der Abstimmung ausgeschlossen war Gemeinderatsmitglied Manfred Stark, als es um den Umbau eines Einfamilienhauses zu einem Zweifamilienhaus in Schönbach ging, weil er als Verwandter des Antragstellers persönlich betroffen war. Gegen die Umbaupläne hatten die restlichen Gemeinderatsmitglieder keine Einwände.

Dorferneuerung Mainbach Bevor im Ortsteil Mainbach im Zuge der Dorferneuerung die Dorfstraße saniert wird, sind die Kanäle auf einer Länge von einem Kilometer befahren worden. Sie „schauen nicht so gut aus“, berichtete Franz Xaver Ziegler dem Gemeinderat. Momentan wartet die Gemeinde noch auf die endgültige Auswertung. (kabe)