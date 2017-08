2017-08-07 11:34:00.0

Wohnen in Dasing Neues Baugebiet für Dasing

Grundstückseigentümer dürfen sich freuen. Am Römerring kann nun gebaut werden. Von Felicitas Lachmayr

Das Baugebiet am Römerring ist fertiggestellt. Insgesamt wurden 36 neue Bauplätze am Ortseingang nördlich der Friedberger Straße geschaffen. Bürgermeister Erich Nagl zeigte sich bei der Eröffnung erfreut über die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. „Es hat alles super funktioniert“, sagte er. „Wir sind sogar etwas früher fertig geworden als ursprünglich geplant.“ Es müssten nur noch ein paar Kleinigkeiten gemacht werden.

Ein besonderes Lob galt den Bauleitern vom Ingenieurbüro Steinbacher. Denn die brachten den Vorschlag, die Straße im neuen Baugebiet ringförmig anzulegen mit einem zentralen Wendehammer in der Mitte. „Die Idee, hier eine Ringlösung anzubieten, ist toll“, betonte Nagl. Denn damit hätte man unheimlich an Fläche gespart. Das Konzept spiegelt sich auch im neuen Straßennamen Am Römerring wider. Insgesamt wurden 4000 Quadratmeter Asphalt verlegt. Die Gesamtkosten der Erschließung beliefen sich auf 2 Millionen Euro. „Damit blieb das Projekt im Ganzen unter den im Haushalt veranschlagten Kosten“, so Nagl. Zu den Einsparungen habe auch das Umlegungsverfahren beigetragen, das zum ersten Mal zur Neueinteilung von Grundstücken angewandt wurden.

Laut Nagl war das Baugebiet am Römerring das Größte, dass die Gemeinde in den letzten Jahren erschloss. „Nach den Baugebieten in Taiting, Laimering und jetzt in Dasing sind wir momentan erst einmal durch“, so Nagl. Es sei schwierig, an Bauflächen zu kommen. Das zeige sich auch deutlich an den Grundstückspreisen.

Von den 36 Bauplätzen sind 17 in gemeindlicher Hand. Sie werden über das Einheimischenmodell an Bewerber vergeben. „Das Vergabeverfahren ist bereits weit fortgeschritten“, erklärte Nagl. Nur noch zwei bis drei Grundstücke seien frei. Der Quadratmeterpreis liege bei 330 Euro, so Baumamtsleiter Karl Gamperl. Auch er bedankte sich bei allen zuständigen Firmen für die gute Zusammenarbeit.

Die Erschließung des Gebiets sei aufgrund der Hanglage gar nicht einfach gewesen, so Gamperl. Jeder habe seine Erfahrungen mit einspielen lassen und damit ein tolles Ergebnis erzielt. „Es hat Spaß gemacht“, betonte Gamperl. „Die Firmen kommen gerne nach Dasing und wir arbeiten gerne mit ihnen zusammen.“

Namensgebend für das neue Baugebiet ist eine alte Römerstraße, die einst dort verlief. „Der Denkmalschutz war deshalb in die Erschließung miteinbezogen“, sagte Nagl. Bei den Arbeiten sei sogar eine alte Römermünze gefunden worden. Ein Meilenstein, der im Baugebiet aufgestellt werden soll, wird an die einstige Straße erinnern.