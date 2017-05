2017-05-09 15:00:00.0

Segen Neues Fahrzeug der Aindlinger Wasserwacht bringt mehr Sicherheit

Ortsgruppe der Wasserwacht feiert 40-jähriges Bestehen und weiht neues Auto der Schnelleinsatzgruppe ein. Was diese alles leistet und wo sie überall im Einsatz ist. Von Anton Treffer

Das alte Einsatzfahrzeug ist in die Jahre gekommen und so gab es zum Jubiläum der Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Aindling ein Auto, das auf dem neuesten Stand der Technik ist. Bei einem Festgottesdienst in der Kirche St. Martin in Aindling feierte die Wasserwacht mit Pfarrer Babu ihr 40-jähriges Bestehen. Ein Höhepunkt der Feier war die Weihe des neuen SEG-Einsatzfahrzeugs. SEG steht für Schnelleinsatzgruppe. Vorsitzender Andy Förg ging in seiner Lesung auf die Geschichte der rührigen Ortsgruppe ein. Unter den vielen Aufgaben der Wasserwacht ist die Hauptaufgabe die „Bekämpfung des Ertrinkungstodes“. Um dieses Ziel zu erreichen, unternimmt die Ortsgruppe viel. Besonders viele Kinder und ihre Eltern aus Aindling und Umgebung kennen die wöchentlichen Schwimmkurse im Herbst und im Frühjahr, bei denen das Schwimmen gelernt werden kann. In den Sommermonaten überwacht die Aindlinger Wasserwacht an den Wochenenden und Feiertagen die Badeseen in Sand. Das dortige Tätigkeitsfeld der Ehrenamtlichen reicht von der Hilfe bei Insektenstichen, Schnittwunden und Kreislaufproblemen bis zur Vermisstensuche.

Vor nunmehr fast 24 Jahren wurde die Wasserwacht Aindling aufgrund ihrer großen Anzahl an gut qualifizierten und aktiven Mitgliedern mit einer neuen, besonderen Aufgabe betreut. Für alle Wassernotfälle, die sich außerhalb der Schwimmkurse, Hallenbadaufsichten und Wachdienste ereignen, sollte eine Mannschaft vorgehalten werden, die 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr einsatzbereit ist. Dieses Team soll in einem Einsatzbereich von Nordendorf bis Augsburg, von Aichach bis Lützelburg, jeder Person in einer Notsituation zu Hilfe eilen. So wurde die Schnelleinsatzgruppe (SEG) Aindling gegründet und vor 20 Jahren mit dem ersten Wasserrettungsfahrzeug inklusive Motorrettungsboot der Wasserwacht Aindling ausgestattet.

Seither machen viele Freiwillige hier ihren Dienst, um mit dem zur Verfügung gestellten Material den Ertrinkungstod zu bekämpfen. Die mitgeführte Ausstattung für die verschiedenen Einsatzfälle wird immer reichhaltiger. So war ein Erneuern des in die Jahre gekommenen Einsatzfahrzeuges kein Luxus mehr, sondern dringend notwendig, um auch für die Sicherheit des Personals zu sorgen. Das neue Fahrzeug ist für unwegsames Gelände mit hohem Radstand und mit Allradantrieb ausgestattet. Die Kommunikations- und Sicherheitsausstattung ist auf dem neuesten Stand.

Pfarrer Babu brachte in seiner Predigt zum Ausdruck, dass diese Einsatzbereitschaft keine Selbstverständlichkeit sei und großes Lob verdiene. Nach der Messe ging es auf den Vorplatz, wo Babu das geschmückte SEG-Fahrzeug samt Motorrettungsboot Gottes Segen für alle Einsätze mit auf den Weg gab. Danach konnte das neue Auto besichtigt werden. Mit einem kleinen Sektempfang bedankte sich die Aindlinger Wasserwacht-Ortsgruppe bei der Bevölkerung für ihr Interesse und ihre Unterstützung.