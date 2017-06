2017-06-01 13:10:00.0

Gemeinderat Neues Fahrzeug für die Inchenhofener Wehr

Löschgruppenfahrzeug mit 2000-Liter-Tank soll angeschafft werden. Gremium kritisiert Zweckverband Magnusgruppe Von Gerinde Drexler

Inchenhofen Soll der Tank ein Fassungsvermögen von 1000 oder 2000 Litern haben und welcher Fahrzeugtyp ist langfristig sinnvoller? Der Gemeinderat Inchenhofen diskutierte in seiner Sitzung am Dienstag über die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Inchenhofen. Die Tendenz war ziemlich schnell klar. Dabei spielte auch der Wasserdruck in der Gemeinde eine Rolle.

Rund 30 Jahre hat das jetzige Fahrzeug der Feuerwehr auf dem Buckel. Eine Neuanschaffung war schon länger geplant, verzögerte sich aber, weil das Feuerwehrhaus für das neue Fahrzeug zu klein war. Jetzt laufen die Planungen für den Neubau und parallel dazu soll auch das neue Fahrzeug ausgeschrieben werden.

Kreisbrandrat und Fachberater der Regierung hatten ein Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF) 10 mit einem Tank für 1000 Liter Wasser vorgeschlagen. Die Feuerwehr sprach sich für ein HLF 20 aus, dessen Tank 2000 Liter fasst. In der Begründung wiesen die Feuerwehrler auf die Einsatzlagen der vergangenen zehn Jahre hin, bei denen sie auch auf freier Flur Brände löschen mussten. Auch Bauten im Gemeindebereich wie Schule, Rathaus, Kindergarten oder Schule sowie größere Betriebe wie Lohner würden für ein größeres Fahrzeug sprechen, so die Feuerwehr.

Für Bürgermeister Karl Metzger stellte sich die Frage, ob ein HLF 10 für die Zukunft ausreichend sei. Mit der Zusatzausrüstung und der zusätzlichen Schiebeleiter käme es bald an seine Gewichtsgrenzen, war seine Befürchtung. Wie hoch die Kosten sowie die Förderung für die Fahrzeuge ausfallen würden, nach denen Rainer Tremmel fragte, konnte Geschäftsführer Marc Beinen nur schätzen.

Er ging davon aus, dass ein HLF 10 um die 280000 Euro, mit Zusatzausrüstung eher 300000 Euro kosten würde. Für das HLF 20 schätzte er die Anschaffungskosten auf rund 450000 Euro. Beinen wies darauf hin, dass der Fördersatz für das HLF 20 höher ausfalle und unter anderem eine dreiteilige Schiebeleiter oder ein aufblasbarer Sprungretter bereits zur Grundausstattung des Fahrzeugs gehören.

Den Tenor des Gemeinderates brachte Michael Rigl zum Ausdruck: „Wir nehmen viel Geld in die Hand für das Feuerwehrhaus. Da sollten wir auch beim Fahrzeug etwas Gescheites machen.“ Zumal auch die Feuerwehrjugend hinter dem größeren Fahrzeug stehe, wie Anneliese Trübswetter ausführte.

Für Johann Schweizer sprach noch ein anderer Grund für das HLF 20: „Ich tendiere zum 2000-Liter-Tank, weil wir wissen, dass es vom Wasserdruck her nicht viel Wasser wird.“ Er wies darauf hin, dass die Feuerwehr erst kürzlich wieder bei einer Übung deshalb Probleme hatte. Schweizer hofft, dass der Wasserdruck steigen wird, wenn der Zweckverband Magnusgruppe, dem der Markt angehört, die neue Leitung baut. Lorenz Nefzgers Kommentar dazu: „Die lasche Einstellung der Magnusgruppe macht mir Sorgen.“ Die Gemeinde müsse das Wasserthema mit Nachdruck verfolgen. Nefzger weiter: „Auch wenn ein gewisser Vorsitzender meint, dass es nicht so dringend sei.“