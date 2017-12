2017-12-08 15:20:00.0

Gemeinderat Neues Feuerwehrauto für Burgadelzhausen

Das alte Fahrzeug ist 25 Jahre alt und von Rost zerfressen. Die Wehr feiert im nächsten Jahr ihr Bestehen. Von Gerlinde Drexler

Am Nikolausabend lag nicht nur bei den Gemeinderäten ein kleines Geschenk an ihrem Platz im Sitzungssaal im Bürgerhaus in Adelzhausen. Auch die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Burgadelzhausen bekam ein Nikolausgeschenk: der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am Mittwoch, ein neues Auto für die Ortsfeuerwehr zu kaufen. Die feiert damit 2019 damit nicht nur ihr 140-jähriges Bestehen, sondern wahrscheinlich auch eine Fahrzeugweihe. Offen ist dagegen, wann die Adelzhausener Wehr das schon lange zugesagte Bundesfahrzeug bekommen wird.

In zwei Jahren läuft der TÜV für das Auto der Feuerwehr Burgadelzhausen ab. 25 Jahre sei das Fahrzeug alt und „es wird vom Rost zerfressen“, sagte Kommandant Leonhard Oswald. Die 52 aktiven Feuerwehrleute der Wehr kommen aus Burgadelzhausen, Landmannsdorf und der Nachbargemeinde Ziegelbach (Gemeinde Dasing). Durchschnittlich 24 von ihnen nehmen an Übungen teil. Der Kommandant dazu: „Das ist beachtlich für unsere kleine Feuerwehr.“

Seine Mannschaft beteiligt sich an Aus- und Weiterbildungen und ist ein fester Bestandteil der Truppausbildung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dasing. Einige Burgadelzhausener seien außerdem aktiv bei Einsätzen der Feuerwehr Adelzhausen dabei, berichtete Oswald.

Etwa 90000 Euro kostet ein neues Auto. Der Zuschuss würde sich auf rund 23000 Euro belaufen, informierte Bürgermeister Lorenz Braun den Gemeinderat. An der restlichen Summe werde sich auch die Gemeinde Dasing beteiligen, hofft Braun. „Einen Antrag werde ich auf alle Fälle stellen“, kündigte er an. Beim Bau des Feuerwehrhauses, wo ihm die Verwaltungsgemeinschaft den Zuschuss verwehrte, sei er „ein bisschen aufgelaufen“, so Braun und ergänzte: „Das möchte ich diesmal nicht.“

Der Gemeinderat stimmte dem Kauf des Feuerwehrfahrzeuges zu und beauftragte Kommandant Oswald, Angebote einzuholen.

Michelau anschließen Rund 342000 Euro wird der Anschluss des Weilers Michelau an die Kläranlage Adelzhausen kosten. In den Kosten enthalten sind 66000 Euro für das Verlegen von Leerrohren für einen möglichen Glasfaseranschluss. Das hohe Preisniveau entspreche der derzeitigen Wettbewerbslage, sagte der Bürgermeister. Vor rund eineinhalb Jahren, als der Gemeinderat den Beschluss gefasst hatte, lagen die geschätzten Gesamtkosten noch bei rund 232000 Euro. Der Gemeinderat beauftragte Riedlberger Bau aus Schiltberg mit den Arbeiten.

Kanäle untersuchen In den kommenden zwei Jahren stehen wieder Reinigung, Inspektion und das Bewerten der Zustände der Kanäle in den Ortsteilen Heretshausen und Burgadelshausen sowie in den noch nicht untersuchten Kanälen in Adelzhausen an. Auf rund 48000 Euro schätzt das Ingenieurbüro Mayr die Kosten dafür. Weitere rund 46000 Euro kosten die Maßnahmen für Irschenhofen. Die Gemeinde könnte mit Zuschüssen in Höhe von etwa 5700 für die drei Ortsteile rechnen, teilte das Ingenieurbüro mit. Der Gemeinderat beauftragte das Ingenieurbüro, nun entsprechende Angebote einzuholen.