2017-02-02 14:49:00.0

Jahreshauptversammlung Neues Führungsteam bei der Katholischen Landjugend

Michael Fottner und weitere Vorstandsmitglieder treten nicht mehr an.

Adelzhausen Die Katholische Landjugend-Bewegung (KLJB) Adelzhausen hat einen neuen Vorstand. Nicht nur der Vorsitzende Michael Fottner, sondern auch andere „alte Hasen“ traten bei der Jahreshauptversammlung des Vereins nicht mehr an, um der Jugend Platz zu machen.

Neuer Vorsitzender der KLJB ist Anton Schieg. Zweiter Vorsitzender ist Sebastian Schmaus, dritter Vorsitzender Stefan Schmaus. Zur Schatzmeisterin wurde Linda Greppmeir gewählt, ihr Stellvertreter ist Andreas Danner. Schriftführer ist Tobias Schmaus, ihn vertritt Christine Wernberger. Zu Beisitzern wurden gewählt: Simon Pfaffenzeller, Maximilian Maier, Mathias Pfaffenzeller, Manuel Schmaus, Christian Asam, Sebastian Rabl, Michael Dillitz und Philipp Konrad. Simon Konrad leitete die Neuwahl.

Fottner bedankte sich für die gute Zusammenarbeit. Es habe ihm immer viel Spaß gemacht, betonte er. Er wurde ebenso aus dem Vorstand verabschiedet wie Christian Fottner, Roman Dollinger, Johannes Dollinger und Stefan Held.

Die KLJB Adelzhausen zählt sieben Mitglieder mehr als vor einem Jahr. 110 Mitglieder sind es Michael Fottner zufolge aktuell. Er erinnerte außerdem an zahlreiche Veranstaltungen. Im vergangenen Jahr war zu den bekannten Höhepunkten, wie Dorffest und Christkindlmarkt, ein weiterer hinzugekommen, nämlich der Adelzhauser Maibaum. Die Mitglieder meisterten die Organisation und die Aufstellung ohne Probleme. Auch zahlreiche kleinere Veranstaltungen prägten das Jahresprogramm.

Die wichtigsten Termine in diesem Jahr im Überblick: 19. Februar Kinderfasching, 24. Februar Faschingsparty, 14. Mai Fahnenweihe in Dasing, 30. Juni Dorffest, 10. September Fahnenweihe in Pfaffenhofen und 9. Dezember Christkindlmarkt. (pha)