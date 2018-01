2018-01-19 17:06:00.0

Literatur Neues Lesefutter eingetroffen

Marktbücherei in Inchenhofen stellt rund 200 neue Medien vor. Neben zahlreichen Büchern auch Hörbücher, Hörspiele und Filme.

Etwa 200 neue Medien hat die Marktbücherei Inchenhofen angeschafft. Diese präsentierte sie nun im Pfarrsaal bei Kaffee und Kuchen. Darunter befinden sich neben einer großen Anzahl an Büchern auch Hörbücher, Hörspiele und Filme für Jung und Alt.

Jeder hatte ausreichend Zeit in Ruhe in den neuen Büchern zu schmökern, sich Titel für später im Jahr zu notieren oder mithilfe von Klebezetteln bereits Exemplare für die Ausleihe am gleichen Tag vorzumerken. Nicht nur die neuen Thermomix-Kochbücher waren dabei heiß begehrt. Vor allem die Krimi- und Thriller-Abteilung wurde mit neuen Titeln aufgestockt. Heimatkrimis wie „Himmelherrgottsakramet“ von Xaver Maria Gwaltinger werden gerne ausgeliehen, aber auch „Die Eishexe“ von Camilla Läckberg oder Jussi Adler Ohlsens neuer Thriller „Selfies“ fanden schnell ihre Abnehmer.

Auch Familienromane und biografisch angehauchte Erzählungen wurden angeschafft, wie „Pirasol“, in dem es um eine vom 20. Jahrhundert geprägte Frau und ihr Leben geht. Daneben werden Utopien eingestellt, wie „Bienen“ oder „Sakura“, in der sich ein junges Durchschnittsmädchen als Junge ausgibt, um in einer futuristischen Welt ihre einzige Chance auf ein Leben am Tageslicht nicht zu verpassen.

Zauberei und Tiere sind Schwerpunkte bei der Neuanschaffung von Jugendsachbüchern, während im Kleinkindbereich Arbeitsbereiche wie Post, Flughafen oder Autowerkstatt im Vordergrund stehen. Hier wurde aber vor allem auch Wert auf Klassiker gelegt, so war es Zeit, die in die Jahre gekommene Ausgabe der „Raupe Nimmersatt“ durch eine neue zu ersetzen oder Geschichten vom Regenbogenfisch zu ergänzen.

Zu den neueren Büchern, die Klassiker-Format haben, zählt beispielsweise „Heule Eule“, in dem die Waldbewohner mit allerlei Methoden erfolglos versuchen, die heulende Eule zu beruhigen.

Mit dem Verwalten eines Bestands von etwa 6200 Medien und der regen Zusammenarbeit mit Kindergarten und Schulhaus sowie weiteren Aktionen sind die elf ehrenamtlichen Mitarbeiter der Marktbücherei gut beschäftigt und stets dabei um Aktualität und Abwechslung im Bestand bemüht.

7200 Entleihungen im vergangenen Jahr bestätigen aber auch die Wertschätzung, welche die Bücherei im Gemeindebereich genießt, die immer dienstags und freitags von 16.30 bis 18 Uhr geöffnet ist. (cmo)