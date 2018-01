2018-01-02 16:02:00.0

Friedberg Neujahrsbaby: Ein Junge bringt alle zum Strahlen

Der kleine Can Atakan kommt als erstes Kind im neuen Jahr im Friedberger Krankenhaus zur Welt. Eigentlich hatte die Familie für den Silvesterabend andere Pläne. Von Gönül Frey

Eine Silvester-Party der besonderen Art hat der kleine Can Atakan seiner Familie beschert. Er kam als erstes Baby des neuen Jahres im Friedberger Krankenhaus auf die Welt. Um genau 2.38 Uhr wurde der gesunde Junge mit einem Gewicht von 3830 Gramm und einer Länge von 54 Zentimetern geboren. Auch die Mutter ist wohlauf.

Nach Mia Dilara ist es für den 31-jährigen Gürkan Yesilyurt und seine 28-jährige Frau Michaela Santa Leschke-Yesilyurt das zweite Kind. Die Familie lebt in Haberskirch und hatte für Silvester eigentlich einen Abend mit Freunden geplant. Dass daraus nichts würde, war schon um 10 Uhr nach einer Routine-Untersuchung im Krankenhaus klar. Die Werte stimmten nicht und so musste die werdende Mutter gleich da bleiben. Es dauerte dann aber doch noch bis 1 Uhr früh, ehe sich das neueste Familienmitglied wirklich auf den Weg machte. Papa Gürkan war bei der Geburt dabei und schnitt selbst die Nabelschnur durch. Beistand leistete auch die beste Freundin der Mutter, Andrea Reiter-Lehoczki. Sie hat selbst noch keine Kinder, kann sich das aber für später einmal gut vorstellen: „Ich bin jetzt nicht geschockt oder so. Sie hat das sehr gut gemacht“, sagt sie über ihre Freundin.

ANZEIGE

Medizinisch betreut wurde die Geburt vom diensthabenden Arzt Dr. Radu Rizea und Hebamme Kathrin Schwierz, die später von der Tagschicht Claudia Quinttus abgelöst wurde. Das Krankenhaus überreichte der Mutter für das erste Kind im Jahr einen Blumenstrauß.

Schon am Vormittag machte der neue Erdenbürger den Eindruck, gut angekommen zu sein. „Er ist ganz ruhig und entspannt“, sagte Mutter Michaela. Sichtbar stolz ist auch die frischgebackene große Schwester.

Bis zum Vormittag war noch ein weiteres Baby auf der Friedberger Geburtsstation zur Welt gekommen. Die Anzahl der Geburten nimmt seit einigen Jahren stetig zu. 728 Kinder hat die Klinik im vergangenen Jahr entbunden. Im Vergleich: 2016 waren es noch 691 Geburten. Im Aichacher Krankenhaus kamen 2017 insgesamt 374 Babys zur Welt.