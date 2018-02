2018-02-06 10:00:00.0

Aichach Neujahrskonzert bringt 4000 Euro für Kartei der Not

Erlös des Galaabends in Aichach kommt bedürftigen Menschen zugute. Termin für 2019 steht fest.

Es war ein rauschender Galaabend im Aichacher Pfarrzentrum. Gut zwei Stunden lang erklangen beim Neujahrskonzert im Aichacher Pfarrzentrum unvergessliche Ohrwürmer der Operette, wie sie nur noch selten im Fernsehen, in Theater- oder Opernhäusern zu hören und zu erleben sind. Am Ende gingen die Zuhörer beschwingt nach Hause und die Musiker freuten sich über das tolle Publikum.

Der Erlös des 14. Benefizkonzerts in Höhe von 4000 Euro geht erneut an die Kartei der Not. Das Leserhilfswerk unserer Zeitung unterstützt damit unverschuldet in Not geratene Menschen in der Region. Insgesamt kamen im Zuge der Aichacher Neujahrskonzerte bereits 48000 Euro für die Kartei der Not zusammen.

Bürgermeister Klaus Habermann sagte bei der Übergabe des symbolischen Spendenschecks im Aichacher Rathaus: „Nächstes Mal knacken wir die 50000 Euro.“ Die Zuhörer, viele von ihnen längst Stammgäste, können sich also auf die 15. Auflage freuen. Der Termin dafür steht bereits fest: Es ist der Samstag, 5. Januar 2019. Schmunzelnd erzählte Habermann, dass einige Gäste schon nach dem Termin im nächsten Jahr gefragt hätten. Auch er selbst schwärmte von dem Galaabend in diesem Jahr: „Eine tolle Vorstellung mit tollen Solisten!“

Der langjährige Organisator der Neujahrskonzerte, Günter Schulzke, ist bereits voller Tatendrang für das nächste Mal. Mit Heidi Dürrer an seiner Seite will er den Zuhörern auch 2019 einen besonderen Operetten-Genuss bieten – mit namhaften Musikern und Sängern: „Operetten sind Melodien, die von Herzen kommen und die zu Herzen gehen“, sagte er. Aichach sei „wie Heimat“ für ihn. Dass viele Konzertbesucher ihn mittlerweile im Pfarrzentrum begrüßen, sobald sie ihn entdecken, erfüllt ihn mit Freude. In diesem Jahr präsentierten die beiden Sopranistinnen Stefanie C. Braun und Katrin Fuchs sowie die Tenöre Eugene Amesmann und Andreas Sauerzapf Lieder aus der Welt der Operette. Dazu spielte das Salonorchester unter Leitung von Andreas Lübke. Die unterhaltsame Moderation übernahm Jörg Hammerschmidt.

Die Zuhörer können beim Aichacher Neujahrskonzert alljährlich hochkarätige Musiker und Sänger zu günstigen Preisen aus nächster Nähe erleben. Das ist nur möglich, weil die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen das Konzert von Anfang an unterstützte. Der Vorstandsvorsitzenden Birgit Cischek ist es ein Anliegen, auch die Menschen im Blick zu behalten, denen es am Nötigsten fehlt. Schon vor Weihnachten hatte die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen dem Leserhilfswerk unserer Zeitung 1500 Euro gespendet. Im vergangenen Jahr half die Kartei der Not unverschuldet in Not geratenen Menschen im Verbreitungsgebiet der Aichacher Nachrichten mit rund 14000 Euro. (nsi)

Am Pfingstmontag, 21. Mai, treten die Dresdner Salon-Damen im Aichacher Pfarrzentrum auf. Auch der Erlös dieses Konzerts kommt der Kartei der Not zugute.