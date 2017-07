2017-07-07 08:58:00.0

Hochzeit Neun Paare sagen heute am 7.7.2017 „Ja“

Aichacher mögen einprägsame Hochzeitstage besonders gern. Im Juli gibt es gleich drei gute Gelegenheiten für sie Von Carmen Mörwald

Heute ist der 7.7.2017: Ein Datum, das leicht zu merken ist. Deshalb sind diese Schnapszahlen-Tage bei Heiratswilligen beliebt. Ob so einDatum der Ehe Glück bringt, ist offen. Tatsächlich wird in vielen Online-Foren, dass „Schnapszahl-Ehen“ häufiger in die Brüche gehen als andere.

In Aindling findet heute nur eine Trauung statt. Dafür hat Eva Katzenschwanz vom dortigen Standesamt für den 17. Juli drei Trauungen im Kalender stehen. Am 1. Juli gab sich hier ein Paar das Ja-Wort.

In Aichach ist der heutige Tag deutlich beliebter. Manfred Listl vom Ordnungsamt berichtet: „Am 1. Juli waren drei Hochzeiten in Aichach“. Heute sind es sogar neun Trauungen. Am 17. Juli sei die Nachfrage nicht so groß.

In Pöttmes hingegen wollte niemand am 1. Juli heiraten. Brigitte Schleger vom Pöttmeser Standesamt sagt: „Das lag wahrscheinlich an den historischen Markttagen. Am 17. Juli gibt es auch keine Hochzeiten und so kurzfristig ändert sich das nicht.“ Heute seien zwei Hochzeiten in Pöttmes geplant. Normalerweise würden sich pro Jahr 30 bis 40 Paare in Pöttmes das Ja-Wort geben.

Ähnlich sieht es in Hollenbach aus, denn es fand keine Hochzeit am 1. Juli statt und ebenso wird kein Paar am 17. Juli heiraten. Bürgermeister Franz Xaver Ziegler berichtet: „Morgen ist aber eine Trauung geplant.“ Grundsätzlich halte sich die Zahl der heiratswilligen Paare an Schnapszahl-Daten in Hollenbach in Grenzen. Insgesamt fänden zwischen 14 und 20 Trauungen im Jahr statt. Ziegler sagt: „Die Paare heiraten in Hollenbach meist dann, wenn es organisatorisch am Besten ist.“

Ursula Wittkopf vom Standesamt in Inchenhofen erzählt, sie habe weder am 1. Juli eine Hochzeit gehabt, noch werde sie am 7. und am 17. Juli eine Trauung vollziehen, da niemand Interesse habe. „Wir gehen nicht mit dem Trend. Es gibt in Inchenhofen auch nur zwischen zwölf und 16 Hochzeiten pro Jahr.“

Generell ist eine Sommerhochzeit bei Paaren sehr gefragt. Schleger sagt: „Die meisten heiraten in Pöttmes zwischen Mai und August.“ Das bestätigt auch Ziegler in Hollenbach: „Es ist für die meisten Paare schöner, im Sommer zu heiraten.“ Trotzdem gebe es bei ihnen immer wieder auch Winterhochzeiten. Katzenschwanz erzählt, in Aindling würden auch sehr viele im Dezember heiraten, da so ein gewisses „Weihnachtsflair“ herrsche. Wittkopf berichtet, in Inchenhofen wären Hochzeiten in den Wintermonaten sogar beliebter als in den Sommermonaten. Es sei aber noch nichts geplant. Auch Listl in Aichach betont: „Richtung Jahresende entscheiden sich noch viele für die Ehe.“ Ansonsten seien die Monate von Mai bis August sehr beliebt. Ab September nehme die Zahl der Heiratswilligen wieder ab.