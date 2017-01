2017-01-16 05:28:00.0

Bildung Neunjähriges Gymnasium hat im Wittelsbacher Land viele Freunde

Das achtjährige Gymnasium scheint in Bayern vor dem Aus zu stehen. Das beschäftigt Schulen, Schüler und Politiker. Was eine Rückkehr zum G9 bedeuten würde. Von Gideon Ötinger

Die Debatte um das achtjährige Gymnasium (G8) gewinnt an Fahrt – nachdem sie seit seiner Einführung vor fast 14 Jahren im Gange ist. Dieses Mal scheint das G8 jedoch ernsthaft zu wanken. Vor Kurzem bekannte sich Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) erneut zur Wahlfreiheit zwischen dem G8 und G9. Die Staatsregierung hatte schon im Sommer beschlossen, dass Gymnasien ab dem Schuljahr 2018/2019 selbst entscheiden sollen, welchen Weg sie anbieten.

Das stößt nicht überall auf Gegenliebe. Die Grünen im Landtag fordern eine komplette Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium (G9), ohne Kompromisse. Das sieht auch Katrin Müllegger-Steiger, Fraktionsvorsitzende der Grünen und Kreisrätin im Landkreis Aichach-Friedberg, so: „Der Schritt der CSU ist für mich ein Eingeständnis, dass das G8 nicht funktioniert.“ Sie selbst ist Realschullehrerin und hat zwei Kinder, die das Gymnasium besuchen. Müllegger-Steiger ist sich sicher: „Das G9 wird kommen.“

Auch für Gerhard Haunschild wäre das eine passende Lösung. Der Direktor des Deutschherren-Gymnasiums (DHG) in Aichach ist ein Befürworter des G9. Für eine Schule in der Größe des DHG sei ein zweigleisiges Modell nicht machbar, sagt er. Derzeit werden etwa 820 Schüler an dem Gymnasium unterrichtet. Deshalb wünscht sich Haunschild eine für jede Schule einheitliche Regelung: „Es wäre ein Problem, wenn das eine Gymnasium den einen Weg anbietet und ein benachbartes einen anderen.“ So entstünde Konkurrenz, die den Schulen schaden könnte.

Zum G8 gehören seit seiner Einführung im Schuljahr 2004/2005 unzufriedene Eltern, gestresste Schüler und schimpfende Lehrer. Haunschild erinnert sich gut an die Einführung und chaotische Zeiten: „Das ging damals holterdiepolter.“ Deshalb möchte er, dass jetzt Ruhe in die Diskussion einkehrt. Der Direktor findet, dass die Kinder Zeit für ihre persönliche Entwicklung brauchen. Denn die komme während des engen Lehrplans häufig zu kurz. Verteufeln möchte er das G8 aber nicht. „Es gibt auch Schüler, die mit der achtjährigen Form gut zurechtkommen.“

Katja Walther würde sich allerdings mehr Zeit bis zum Abitur wünschen. Die 18-Jährige geht in die zwölfte Klasse am DHG. Sie sagt: „Die Jugendlichen sind dem ständigen Notendruck ausgesetzt und müssen permanent lernen.“ Das schade vor allem dem Sozialleben. „Letztendlich bleibt kaum Freizeit übrig, um Freunde zu treffen oder einfach mal zu entspannen und abzuschalten.“

Die Grünen-Politikerin Müllegger-Steiger kennt das von ihren beiden Kindern. Das Lerntempo und der Druck seien in manchen Fächern „Wahnsinn“. Außerdem beobachte sie als Realschullehrerin, wie immer wieder Schüler vom Gymnasium zu ihr an die Schule wechseln, die mit dem Lernpensum nicht klargekommen sind. Eine einheitliche Regelung zum G9 hält sie für zwingend notwendig.

Ein einheitliches Modell und eine schnelle Entscheidung wünscht sich auch Landrat Klaus Metzger. Nur ob ihm das G8 oder G9 lieber ist, das ließ er auf Anfrage unserer Zeitung offen. Für ihn ist die Frage entscheidender, was die Schüler im Gymnasium lernen und nicht, wie lange sie dafür brauchen: „Es kommt also auf einen klugen, anspruchsvollen Lehrplan an, der all die zukünftig nötigen Kompetenzen und all das unverzichtbare Wissen abbilden muss“, teilt er mit.

Was eine Rückkehr zum G9 für Auswirkungen auf die Schulen hätte, müssen Landrat Metzger und Schulleiter Haunschild abwarten. Am DHG werde schon überlegt und diskutiert, sagt Haunschild. „Das ist ganz, ganz wichtig.“ Er rechnet damit, dass die Umstellung „nicht ganz unproblematisch für den Sachaufwandsträger“ werden könnte. Der Träger der Gymnasien im Wittelsbacher Land ist der Landkreis. Welche Aufgaben durch eine Rückkehr zum G9 anstünden, werde dann zu prüfen sein, teilt Landrat Metzger mit.

Nur über das Platzangebot der Schulen denkt er jetzt schon nach. Im neunjährigen Gymnasium gibt es eine Jahrgangsstufe mehr, deshalb könnte es in manchen Schulen eng werden. Die Gymnasien in Aichach und Friedberg gab es schon zu G-9-Zeiten, hier würde kein Platzmangel herrschen. Die neue Schule in Mering ist jedoch auf Basis des G8 entstanden. Hier wäre laut Metzger eine Aufstockung auf der Mensa möglich. Das würde Geld kosten. Bei der Finanzierung sieht er „den Freistaat mit in der Pflicht“.