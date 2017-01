2017-01-25 08:59:00.0

Obergriesbach-Zahling Noch immer keine Spur vom vermissten Helmut Scheen

Seit mehr als zwei Wochen wird der 82-jährige Zahlinger Friedrich-Helmut Scheen vermisst. Nun hat die Kriminalpolizei in Augsburg die Ermittlungen übernommen.

Es ist kaum vorstellbar, dass jemand aus einem so kleinen Ort wie Zahling (Gemeinde Obergriesbach) spurlos verschwindet. Doch von Friedrich-Helmut Scheen fehlt weiter jede Spur. Seit Montagnachmittag vor zwei Wochen wird der 82-Jährige, den alle Helmut nannten, vermisst.

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei

Inzwischen hat die Aichacher Polizei den Fall an die Kriminalpolizei in Augsburg abgegeben. Wie Erich Weberstetter, Leiter der Aichacher Polizei, gestern auf Anfrage unserer Zeitung erklärte, entspricht das dem gängigen Verfahren, wenn alle Suchmaßnahmen abgeschlossen sind und erfolglos bleiben. Weber-stetter: „Wir haben alle Möglichkeiten ausgereizt, die wir haben.“

Seiner Einschätzung nach kommen nur noch ein Unglück oder eine Straftat in Frage. „Wobei die Tendenz zu einem Unglücksfall geht“, wie er betont. Für eine Straftat gebe es „überhaupt keine Hinweise“.

Wie berichtet, hatte die Polizei am Montag vor zwei Wochen mit Hubschrauber, Hunden und der Freiwilligen Feuerwehr aus Zahling nach dem 82-Jährigen gesucht. Die Dorfgemeinschaft organisierte fünf Tage später mit über 90 Helfern inklusive der Feuerwehr eine weitere Suchaktion. Drei Stunden durchkämmten sie das Gebiet von Aichach-Neuhausen bis zum Obergriesbacher Gemeinschaftshaus.

Seit Anfang Januar wird Helmut Scheen vermisst

Scheen, der sich größtenteils selbst versorgt, war zuletzt am Sonntag, 8. Januar, gegen 15.15 Uhr zu Fuß in Zahling gesehen worden. Der Polizeihund verfolgte seine Spur bis zu seinem Haus zurück. Demnach muss er also dort angekommen sein. Dennoch traf ihn eine Frau, die täglich nach ihm schaut, am Montag nicht daheim an. Scheen ist etwa 175 Zentimeter groß und hat eine kräftige Statur. Er hat graue Haare und trägt vermutlich eine blaue Winterjacke. Zeugen, die ihn nach Sonntag, 8. Januar, 15.15 Uhr, gesehen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aichach, Telefon 08251/ 8989-11, zu melden.

nsi