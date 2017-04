2017-03-01 20:03:00.0

Statistik Noch mehr freie Stellen im Wittelsbacher Land

Zahl der freien Arbeitsplätze steigt im Februar. Arbeitslosenquote sinkt auf 2,7 Prozent.

Pünktlich zum meteorologischen Frühlingsbeginn gibt es vom Arbeitsmarkt Erfreuliches zu berichten: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Februar wieder leicht gesunken. Die Quote im Wittelsbacher Land lag bei 2,7 Prozent. Vor einem Jahr hatte die Arbeitslosenquote im Februar bei 3,1 Prozent gelegen, vor einem Monat waren es noch 2,8 Prozent. Das teilte die Agentur für Arbeit Augsburg gestern in ihrem aktuellen Bericht mit.

Diesen Zahlen zufolge haben langfristig betrachtet vor allem Langzeitarbeitslose und Menschen, die über 50 Jahre alt sind, einen Job oder eine Fortbildungsmaßnahme gefunden. So waren im Februar 2016 noch 121 ältere Menschen mehr arbeitslos gemeldet als jetzt. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist innerhalb des vergangenen Jahres um 113 gesunken. In diesem Zeitraum haben auch 30 jüngere Arbeitslose unter 25 Jahren eine Beschäftigung gefunden.

Im Februar 2017 erhielten 230 Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg eine so genannte Fremdförderung. Dazu gehören auch diejenigen, die Integrationskurse vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge absolvieren. Eine berufliche Eingliederungsmaßnahme durchlaufen im Moment 172 Menschen, 205 Bewohner des Landkreises nehmen derzeit an einer Weiterbildung teil. Zusammen mit den Vorruheständlern (55), den Existenzgründern, die gefördert werden (70), und den kurzfristig Erkrankten (74), zählt die Agentur für Arbeit noch einmal insgesamt 818 Menschen im Wittelsbacher Land auf, die in der Statistik aber nicht zu den Arbeitslosen gerechnet werden. Zugenommen haben die freien Stellen, die der Arbeitsagentur im Raum Aichach-Friedberg gemeldet wurden. Im vergangenen Monat waren es 580, also 78 Arbeitsplätze mehr als im Januar 2017. Das Amt hat im Februar 726 Abmeldungen von der Arbeitslosigkeit registriert, fast 230 mehr als im Vormonat. (kabe)