2016-12-30 05:34:00.0

Gesundheit Notfall Krankenhaus im Wittelsbacher Land

Zum Jahresende überbringt Klinik-Geschäftsführer Kazmierczak dem Kreisrat schlechte Nachrichten. Warum das auch für ihn zu einem ungünstigen Zeitpunkt kommt. Von Thomas Gossner

In seinem Rückblick auf das Jahr 2016 ließ es Landrat Klaus Metzger bereits anklingen. Es gelte, „alle Kräfte und Anstrengungen zu bündeln, damit die Kliniken an der Paar weiterhin erfolgreich bleiben“, sagte er bei der Abschlusssitzung, zu der sich Kreisräte und Bürgermeister aus dem ganzen Wittelsbacher Land in Ried trafen. Wie groß diese Anstrengungen tatsächlich sind, das blieb der Öffentlichkeit bislang weitgehend verborgen. Denn der für die Krankenhäuser zuständige Werkausschuss des Kreistags tritt meist hinter verschlossenen Türen zusammen. So drang bislang auch nicht nach außen, dass das Gremium zum Ende des Jahres in kurzen Abständen gleich dreimal zusammenkam. Und eine weitere außerplanmäßige Sitzung ist bereits für den 13. Januar terminiert. Dann geht es auch um die Zukunft des Klinik-Geschäftsführers Krzysztof Kazmierczak.

Landrat Metzger bestätigte gestern Informationen unserer Zeitung, wonach die Kliniken an der Paar für 2016 ein weitaus höheres Defizit ausweisen als geplant. Konkrete Zahlen wollte er noch nicht nennen. Sie sollen ebenso wie die Ursachen der Entwicklung erst bei der Januarsitzung des Werkausschusses abschließend erörtert werden. Wie zu erfahren war, hat sich das im Haushalt ausgewiesene Minus von rund 400000 Euro offenbar nahezu verdoppelt. 2017 könnte noch schwieriger werden, fürchtet Metzger.

Er stellte aber klar, dass diese Entwicklung nicht ausschließlich mit dem Geschäftsführer zu tun habe, sondern auch mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen und personellen Veränderungen. Mitglieder des Werkausschusses kritisieren jedoch, zu spät über die finanzielle Situation informiert worden zu sein. Noch zur Jahresmitte sei davon die Rede gewesen, dass die Zahlen besser seien als erwartet. Die tatsächliche Lage hatte dann in den vergangenen Wochen hektische Betriebsamkeit zur Folge.

Im Januar soll Kazmierczak den Kreisräten noch einmal ausführlich Abläufe und Hintergründe erläutern. In derselben Sitzung geht es dann auch um den Geschäftsführer selbst, der seit 2007 im Haus ist und dessen Vertrag im nächsten Jahr ausläuft. „Wir müssen abwägen, wie wir weitermachen. Die Situation ist nicht einfach“, sagte Metzger unserer Zeitung. Kazmierczak sei außergewöhnlich qualifiziert und habe gute Arbeit geleistet, auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Der Landrat erinnerte zudem daran, dass 2018 der Krankenhaus-Neubau in Aichach bezogen werde. Ein Wechsel in der Geschäftsführung sei zu einem solchen Zeitpunkt risikoreich, sagte er.

Kritik gibt es allerdings am Führungsstil des 50-Jährigen, der sowohl Medizin wie auch Krankenhausbetriebswirtschaft studiert hat und vor seinem Wechsel in den Landkreis Assistent der Geschäftsführung bei den Sana-Kliniken in München war. Sogar von einem „Ärzteaufstand“ im vergangenen Sommer berichten Kreisräte. Metzger, der damals eine Gesprächsrunde moderierte, will das Thema nicht so hoch hängen: „Dass Geschäftsführer und Ärzte mitunter verschiedene Auffassungen haben, wird immer so sein“, sagte er unserer Zeitung. Inzwischen könnten beide Seiten wieder zusammenarbeiten. Kazmierczak bestätigte auf Anfrage, dass es unterschiedliche Ansichten über die Strategie gebe, wie die Zukunft der Kliniken zu sichern sei.

Bis Ende Januar muss sich der Kreis entscheiden, ob er den Vertrag des Geschäftsführers verlängert. Unumstritten scheint die Personalie jedoch nicht zu sein. Für Landrat Metzger steht dabei fest: „Wir brauchen ein Votum, das eindeutig ist.“