2017-06-15 20:09:00.0

Neuburg-Schrobenhausen Notorischer Betrüger bringt Besitzer von Motorrädern um ihre Maschinen

Ein 18-jähriger Betrüger beschäftigt die Polizei. Er sucht im Internet nach zum Verkauf stehenden Motorrädern. Diese bringt er mit einem Trick an sich.

Ein 18-jähriger notorischer Betrüger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sucht auf Plattformen im Internet nach Motorrädern, die zum Verkauf angeboten werden. Er fährt zum Anbieter und bittet um eine Probefahrt. Meist lässt er das Motorrad nach dieser „Probefahrt“ irgendwo stehen. Im Bereich der Polizeiinspektionen Neuburg und Ingolstadt wurden mehrere solcher Fälle angezeigt. Der jüngste Fall spielte sich in Nassenfels ab. Am Dienstagabend wollte er dort angeblich eine KTM Duke in Weiß-Orange eines 34-Jährigen kaufen. Von der Probefahrt kehrte er nicht zurück – das Motorrad blieb bislang verschwunden. Das Fahrzeug hat laut Polizei einen Wert von 5500 Euro. (AN)