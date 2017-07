2017-07-14 20:54:00.0

Aichach „O’zapft is“ beim Aichacher Volksfest

Fast 50 Vereine beteiligten sich am Einzug. Auch Regen konnte die Stimmung nicht trüben. Bürgermeister Habermann zapfte mit vier Schlägen das erste Fass an. Von Erich Echter

Das Aichacher Volksfest ist eröffnet. Bürgermeister Klaus Habermann zapfte am Freitagabend mit vier Schlägen das erste Fass Festbier an. Mit dem Auftakt und der Resonanz von Besuchern und Vereinen dürfte Festwirt Umberto Freiherr von Beck-Peccoz nach dem ersten Abend zufrieden sein. Über 850 Teilnehmer von 47 Vereinen waren es wohl, die vom Stadtplatz zum Festplatz marschierten. Angeführt wurde der Festzug von der Aichacher Stadtkapelle. Nur das Wetter spielte am Freitag nicht mit. Als sich der Zug in Bewegung setzte, begann es zu regnen. Das Wetter trübte die Stimmung jedoch nicht.

Zuvor hatte am Rathaus neben der Stadtkapelle auch die Sielenbacher Blasmusik zünftig aufgespielt. Am Schankwagen der Brauerei Kühbach, heuer ein Feuerwehrfahrzeug, herrschte rege Nachfrage. So mancher Teilnehmer des Festzugs machte seine Bierprobe auf diese Weise bereits auf dem Stadtplatz. Die Schankkellner hatten alle Hände voll zu tun, bis jeder den rechten „Pfiff“ im Krug hatte.

ANZEIGE

Der bunte Zug mit seinen Fahnen, Trachten und Uniformen war erneut eine Augenweide. Das Gespann von Hans Mayerhofer aus dem Kühbacher Ortsteil Unterschönbach zog den Festwagen der Brauerei Kühbach. Im Zug auszumachen waren unter anderem die Schützenkönige mit ihren Ketten, die Schausteller sowie die Kellner, auf die in den kommenden Tagen viel Arbeit wartet. Neben Bürgermeister Habermann und einigen Stadträten waren auch Stadtpfarrer Herbert Gugler, Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko und Bundestagsabgeordnete Iris Eberl beim Auftakt dabei.

Im Festzelt selbst stieß Habermann nach dem Anstich mit den Wirtsleuten Angelika und Reiner Kempter sowie der Familie von Beck-Peccoz aus Kühbach auf einen guten Festverlauf an. Über die gute Resonanz der Vereine sagte er: „Ich bin erfreut, dass sich heuer so viele Vereinsmitglieder beim Festzug beteiligten.“ Er wünschte dem Aichacher Volksfest ein gutes Gelingen.

Bei uns im Internet finden Sie eine Bildergalerie zum Aichacher Volksfest