2017-01-26 17:00:00.0

Gemeinderat Obergriesbach: Geld für Amphibienzaun und Verwaltungskosten

Die Gemeinde Obergriesbach diskutiert über Zuschüsse für den Bund Naturschutz und ihren Krieger- und Soldatenverein. Ein Zaun soll Amphibien schützen. Von Stefanie Brand

In der ersten öffentlichen Gemeinderatssitzung des Jahres waren die Gemeindevertreter von Obergriesbach in Spendierlaune. Gleich zwei Zuschussanträge wurden genehmigt. Summa summarum kostet das die Gemeinde knapp 1700 Euro.

613 Euro davon gehen an den Bund Naturschutz. Der hat bei der Gemeinde Obergriesbach um einen Zuschuss für einen Amphibienzaun gebeten. Dieser soll am Obergriesbacher Weiher aufgestellt werden und die Amphibien schützen, die während ihrer vierwöchigen Wanderungsphase auf der Straße sonst in Gefahr wären. Peter Liebl stimmte als Einziger gegen den Zuschuss. Zwar erklärte Bürgermeister Josef Schwegler auf Nachfrage, dass das Angebot des Bund Naturschutz wohl preislich unter dem liege, was der Gemeinde selbst angeboten worden wäre, doch das überzeugte den Gemeinderat nicht.

Gemeinderat verlässt den Raum

Als die Sprache auf den zweiten Zuschussantrag kam, verließ Gemeinderat Berthold Schmitt unaufgefordert den Raum. Als Vorstandsmitglied des Krieger- und Soldatenvereins Obergriesbach hatte er selbst den Antrag auf einen Zuschuss in Höhe von 1050 Euro gestellt. Rein rechtlich hätte Schmitt die öffentliche Sitzung nicht verlassen müssen, er tat dies jedoch aus freien Stücken. Gestellt wurde der Antrag vor allem deswegen, weil unvorhersehbare Kosten in Höhe 1050 Euro auf den Verein zugekommen waren.

Dieses Argument wollte Gemeinderat Manfred Kern nicht gelten lassen, schließlich hätte man sich besser über die Kosten informieren können. Dass Bertold Schmitt dies durchaus getan hat, entgegnete daraufhin Gemeinderat Daniel Schulz. Die Kurskosten in Höhe von 600 Euro (100 Euro pro Mitglied) habe der Verein einkalkuliert. Auch haben die Mitglieder selbst einige Anschaffungen privat bezahlt. Allerdings gab es selbst auf Nachfrage beim Landratsamt keine Information zu weiteren Kosten. Nun sei die Rechnung für die Schwarzpulver-Erlaubnis und weitere Verwaltungskosten eingegangen.

Fördersumme abgelehnt

Letztlich erarbeitete Bürgermeister Josef Schwegler aus der Diskussion um die Zuschusssumme gleich drei Beschlussvorlagen: Mit knappen sechs Pro- und sieben Contra-Stimmen wurde die Fördersumme von 1650 Euro abgelehnt. Damit hätte der Verein mehr bekommen, als er beantragt hat.

Während der Diskussion hatten sich bereits Gerhard Kinzel und Markus Weber für einen Zuschuss in dieser Höhe ausgesprochen. Mit elf Pro-Stimmen entschieden sich die Gemeindevertreter letztlich für genau die Zuschusssumme, die beantragt wurde: 1050 Euro. Der dritte Beschlussvorschlag – ein Zuschuss in Höhe von 600 Euro, der von Tassilo Drobek in den Raum geworfen worden war – stand somit gar nicht mehr zur Diskussion.